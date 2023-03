De aanvraag komt dagen nadat een class action-rechtszaak de financiële groep beschuldigde van het niet bekendmaken van risico’s

SVB Financial Group, het moederbedrijf van de failliete Silicon Valley Bank voorafgaand aan de overname door toezichthouders vorige week, heeft het faillissement van Chapter 11 aangevraagd, aldus de bank in een verklaring op vrijdag.

Terwijl Silicon Valley Bank in beslag werd genomen door de Federal Deposit Insurance Corporation nadat de waarde ervan instortte na een bankrun afgelopen vrijdag, de rest van SVB Financial Group, die bestaat uit een risicokapitaal- en particulier kredietfonds, een geregistreerde makelaar-dealer en ongeveer $ 2,2 miljard aan liquide activa, zal worden verkocht in een poging om zowel schuldeisers als grote spaarders terug te betalen, hoewel niet iedereen die geld heeft verloren bij de ineenstorting, zal worden gedekt en er zal naar verwachting een juridische strijd volgen.

Eerder deze week beweerde een aandeelhoudersrechtzaak die was aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië dat verschillende financiële kwartaal- en jaarverslagen van de SVB niet volledig de risico’s hadden onthuld die de Federal Reserve tussen 2020 en 2022 had gecommuniceerd dat dreigende renteverhogingen “het potentieel had om onherroepelijke schade toe te brengen aan het bedrijf”, of dat de aldus geleden verliezen een bankrun zouden kunnen veroorzaken.









Hoewel de FDIC alleen deposito’s van klanten van minder dan $ 250.000 dekt, kwam de regering van president Joe Biden tussenbeide na de ineenstorting van de SVB om degenen die dat bedrag overschreden te garanderen, wat critici die het zien als een reddingsoperatie die zich voordoet als een regelgevende actie, lastigvalt. Hoewel de grotere deposito’s zogenaamd zullen worden gedekt door een verzekeringsfonds dat wordt betaald door bankkosten in plaats van door belastinggeld, zoals te zien was bij de financiële crash van 2008, overschreed een buitensporig groot percentage – 94% – van de deposito’s van SVB de grens van $ 250.000, ongeveer twee keer het normale aandeel bij andere banken. Senaatsrepublikeinen wezen er eerder deze week op dat de banken die niet faalden, oneerlijk zouden worden gestraft wanneer hun eigen tarieven zouden worden verhoogd om de forse uitbetalingen aan spaarders te dekken, kosten die uiteindelijk zouden worden doorberekend aan de belastingbetaler, waardoor ze aan de haak zouden slaan voor een reddingsoperatie. ten slotte.

De in New York gevestigde Signature Bank stortte slechts enkele dagen na de SVB in, waardoor de vrees voor een bredere besmetting ontstond, zelfs toen de president Amerikanen probeerde gerust te stellen dat hun financiën veilig waren. Net als bij SVB overschreed 90% van zijn deposito’s de FDIC-limiet.