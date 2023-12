Moeder van bruid uit South Carolina die stierf tijdens haar huwelijksnacht zegt dat het urenlange huwelijk van haar dochter niet geldig is: rechtbankdocumenten

Zeven maanden nadat bruid Samantha Miller tijdens haar huwelijksnacht bij een auto-ongeluk omkwam, vechten haar bruidegom en moeder nu om haar bezittingen.

Samantha, 34, verliet haar bruiloft in Folly Beach, SC in april toen zij, haar pasgetrouwde echtgenoot, Aric Hutchinson, en de golfkar van twee andere passagiers werden aangereden door de vermeende dronken bestuurder Jamie Lee Komoroski.

Hutchinson en de anderen overleefden met ernstige verwondingen, terwijl Samantha ter plaatse stierf, nog steeds in haar trouwjurk.

In de maanden sinds Samantha stierf, klaagde Hutchinson verschillende restaurants en bars in de buurt van hun trouwlocatie aan, waarbij hij de bedrijven ervan beschuldigde Komoroski te veel alcohol te schenken op de avond van de botsing.

Komoroski had naar verluidt getest op een alcoholpromillage van 0,261 en reed met een snelheid van 105 km/uur in een zone van 40 km/uur toen ze tegen de golfkar van het stel botste.

In oktober werd uiteindelijk een schikking getroffen met drie van de bedrijven in de rechtszaak wegens onrechtmatige dood van Hutchinson.

Samantha’s moeder, Lisa Miller, heeft sindsdien echter twijfels geuit over de geldigheid van het huwelijk van haar dochter met Hutchinson, dat slechts enkele uren had geduurd, en over zijn controle over haar bezittingen.

Lisa Miller (rechts) tijdens een wandeling ter ere van haar dochter Samantha Moeders tegen rijden onder invloed

In documenten die in oktober bij de rechtbank van Charleston County werden ingediend, diende Lisa een motie in om tussenbeide te komen in de rechtszaak van Hutchinson tegen de bedrijven om “alle rechtmatige eisers” van de nalatenschap van haar dochter correct te identificeren.

Advocaten van Hutchinson en Lisa Miller hebben dinsdag niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van The Messenger om commentaar.

Papieren die in juli door het juridische team van Lisa werden ingediend, beweerden dat Hutchinson minder dan twee weken na het ongeval en vóór Samantha’s begrafenis het probatepapierwerk had ingediend – juridische documenten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot bankrekeningen en activa te beheren nadat iemand is overleden.

Haar advocaten zeiden dat ze geloofden dat de “deponeringen en de timing van de deponeringen … kwesties van mogelijke fraude” en “belangenconflicten” oproepen.

In een interview met de Post and Courier zei Lisa dat zij en Hutchinson “meerdere keren het erover eens waren dat Sam zou willen dat we alles samen zouden doen, aangezien we de twee belangrijkste mensen in haar leven zijn.”

Ze zei dat ze het gevoel heeft dat Hutchinson haar niet heeft betrokken bij zijn acties met betrekking tot de rechtszaak of de nalatenschap van Samantha.

‘Ik heb Sam nooit willen onteren,’ zei ze. ‘Maar ik heb het gevoel dat Aric mijn dochter oneert door tegen haar wensen in te gaan.’

Sam Miller en Aric Hutchinson Facebook

Een memo die op 1 december door de advocaten van Hutchinson naar de rechtbank van Charleston County is gestuurd, beweert dat hij de rechtmatige erfgenaam is van Samantha’s bezittingen.

Hun argument is gebaseerd op het feit dat Samantha zonder testament is overleden – of zonder testament – ​​‘wat betekent dat haar bezittingen, inclusief de claims die voortvloeien uit het ongeval, zijn overgedragen aan Aric als haar langstlevende echtgenoot’, stellen de advocaten van Hutchinson in de memo.

Zijn advocaten wijzen er vervolgens op dat de Charleston County Probate Court hun cliënt heeft aangesteld als de “persoonlijke vertegenwoordiger van Sam’s landgoed” en dat Hutchinson zijn rechtszaak heeft aangespannen namens de nalatenschap van zijn overleden vrouw.

Aric Hutchinson (rechts) GoFundMe

“Minder dan twee weken na de tragedie begon de moeder van Sam, Lisa Miller, te dreigen de geldigheid van het huwelijk tussen haar overleden dochter en Aric juridisch aan te vechten, en te argumenteren dat zij – en niet Aric – daarom de enige begunstigde zou moeten zijn van het huwelijk. Sam’s Estate”, staat ook in de memo.

Het vervolgt: “Omdat het onbetwist is dat Sam zonder testament stierf, staat het ook buiten kijf dat het enige scenario waarin Lisa Miller een begunstigde van Sam’s nalatenschap zou zijn of voorrang zou hebben als persoonlijk vertegenwoordiger van Sam’s nalatenschap, is als het huwelijk van Sam en Aric ongeldig wordt verklaard. .”

De advocaten beweren dat Lisa’s juridische team sindsdien “geen enkele kleurbare basis heeft gevonden voor een betwisting van de geldigheid van het huwelijk.”

Het team voegde ook documenten toe waaruit bleek dat het stel van elkaar hield, waaronder foto’s van de twee die elkaar omhelsden en kusten, samen met een briefje van Samantha aan Hutchinson waarin stond: ‘Ik zal vandaag en morgen van je houden, en totdat ik mijn laatste adem op deze aarde, ik ben voor altijd van jou!”

Miller schreef ook een e-mail aan haar weddingplanner over hoe opgewonden ze was om ‘Samantha Hutchinson’ te worden.

De advocaten beweerden ook dat hun cliënt had aangeboden om Lisa de helft van de schikking te geven als ze ermee instemde de geldigheid van het huwelijk van hem en Samantha niet aan te vechten.

Ze beweerden dat Lisa het aanbod had afgewezen.

Jamie Lee Komoroski, 25, is beschuldigd van drie gevallen van rijden onder invloed met dood of ernstig lichamelijk letsel en roekeloze moord. Sheriffkantoor van Charleston

Ondertussen zit Komoroski sinds de nacht van het ongeval in de gevangenis van South Carolina en wacht hij op zijn proces.

In oktober zei Michael Nettles, rechter in het South Carolina Circuit, dat als er in maart geen proces plaatsvindt, Komoroski kan worden vrijgelaten op basis van een borgsom van $ 150.000, maar met elektronisch toezicht en huisarrest als voorwaarden.