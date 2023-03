Moeder uit Tennessee reist meer dan 900 mijl voor abortus na verwoestende diagnose

Doktoren vertelden een moeder in Tennessee dat haar doodzieke baby hoogstwaarschijnlijk in de baarmoeder zou sterven, of kort na de geboorte. CNN volgde haar reis van 900 mijl voor een abortus, een procedure waartoe ze in haar thuisstaat geen toegang heeft. Deze video bevat een verhaal over het verlies van baby’s dat kijkers misschien schokkend vindt.