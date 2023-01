Möchten Sie ein ganzes Paket auf einmal bestellen oder möchten Sie das Paket lieber selbst zusammenstellen? Viele Urlauber und Gesc

Tui hat ein Portal für Kunden in Schweden gestartet, um Hotels und andere Unterkünfte direkt zu buchen – der Verkauf solcher individuellen Angebote soll auf andere Länder ausgeweitet werden. Dies ist Teil der Strategie, klassische Pauschalreisen um flexible, individuell kombinierbare Bausteine ​​zu ergänzen. Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel und Tui-Nordeuropa-Managerin Jessica Enbacka stellten die Pläne am Freitag in Stockholm vor.

Mit dem „Accommodation only“-Konzept will die Gruppe einen größeren Anteil am wachsenden Markt für Alleinreisende gewinnen. Als erstes gilt es, eine reine Unterkunft zu arrangieren. Besonders stark sind bisher Anbieter wie Booking.com und Expedia oder Vergleichsportale wie Trivago. Skandinavien ist der Start für Tui. Seit Mitte Dezember läuft Schwedens erstes eigenes digitales Hotelportal. „Im Februar werden wir es in Norwegen, Dänemark und Finnland einführen“, kündigte Enbacka an. Ebel sagte, dass im Laufe des Jahres weitere Märkte hinzukommen würden.

Zu Beginn seien mehr als 15.000 Hotels und gut 50 verschiedene Reisegebiete aufgenommen worden, hieß es. „Wir fügen laufend weitere hinzu.“ Je nach Nachfrage sollten die Preise flexibel kalkuliert und nicht im Voraus fixiert werden. Auch Sehenswürdigkeiten oder Ausflugsvorschläge werden vor der Buchung angezeigt.

Auf der Suche nach mehr Effizienz

In der Regel kaufen Reiseveranstalter Bestandteile von Pauschalangeboten in großen Mengen ein, was ihnen auch eine gewisse Preisstabilität verleiht. Ebel erklärte, dass vom Verbraucher selbst zusammengestellte Elemente in der Branche noch erhebliches Potenzial haben – auch für traditionelle Paketanbieter. „Beispielsweise suchen viele Kunden nur dann eine Unterkunft, wenn sie Freunde oder Verwandte besuchen oder auf Geschäftsreise sind. Es ist absolut notwendig, solche Komponenten auch zu verkaufen.“ Die Resonanz der ersten Wochen in Schweden war positiv überraschend.

Ziel ist es, neben Hotels oder Pensionen weitere individuelle Angebote zum Beispiel für Events und andere Aktivitäten zu machen. „Der Kunde schaut, wo er tauchen, Rad fahren oder Museen und Konzerte besuchen kann.“ Auch die Einbindung von Autovermietern ist denkbar.

Der Markt für die „dynamische Paketierung“ touristischer Einzelleistungen ist nach Angaben des Tui-Chefs etwa so groß wie der Pauschalreisemarkt. Das Unternehmen will daher bestehende Hotel- und Flugkapazitäten besser vermarkten, ohne nennenswerte Zusatzkosten zu verursachen. Es gehe um „profitables Wachstum bei gleicher Kostenstruktur“. Kunden erhalten dadurch laut Tui eine größere Auswahl und mehr Kombinationsmöglichkeiten.

Die Hannoveraner hatten sich zuletzt etwas von den Folgen von Corona erholt, suchen aber noch nach Möglichkeiten, effizienter zu werden. „Wir haben eine sehr schwierige, herausfordernde Zeit durchgemacht“, sagte Ebel. Der gute Trend setzte sich von Oktober bis Dezember fort.