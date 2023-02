Modi verletzt sich selbst, indem er sich mit der BBC prügelt

Sadanand Dhume schreibt für WSJ.com eine zweiwöchentliche Kolumne über Indien und Südasien. Er konzentriert sich auf die Politik, Wirtschaft und Außenpolitik der Region.

Herr Dhume ist außerdem Resident Fellow am American Enterprise Institute in Washington, DC. Zuvor arbeitete er als Büroleiter in Neu-Delhi für die Far Eastern Economic Review (FEER) und als Indonesien-Korrespondent für FEER und The Wall Street Journal Asia.

Herr Dhume ist der Autor von „My Friend the Fanatic: Travels with a Radical Islamist“ (Skyhorse Publishing, 2009), das den Aufstieg der radikalen islamistischen Bewegung in Indonesien aufzeichnet. Sein nächstes Buch wird sich mit Indiens Transformation seit der Wahl von Premierminister Narendra Modi im Jahr 2014 befassen.

Herr Dhume hat einen Bachelor-Abschluss in Soziologie von der University of Delhi, einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen von der Princeton University und einen Master-Abschluss in Journalismus von der Columbia University. Er lebt mit seiner Frau in Washington, DC und reist regelmäßig nach Indien.