Indonesien hat den Zeitplan des ASEAN-Gipfels angepasst, um dem Programm des indischen Staatschefs Rechnung zu tragen

Der indische Premierminister Narendra Modi wird am Donnerstag nach Indonesien reisen, um am 20. ASEAN-Indien-Gipfel teilzunehmen, sagte Saurabh Kumar, Sekretär (Ost) des Außenministeriums, am Dienstag den Medien.

„Auf Einladung des indonesischen Präsidenten wird Premierminister Narendra Modi Jakarta zum 20. ASEAN-Indien-Gipfel und zum 18. Ostasien-Gipfel besuchen, die für den 7. September geplant sind.“, sagte er auf einer Sonderpressekonferenz.

Der Zeitpunkt der ASEAN-Veranstaltung wurde vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo angepasst, um Modis Rückkehr nach Indien am späten Abend vor dem G20-Führungsgipfel in Neu-Delhi zu erleichtern.

„Wir danken der indonesischen Regierung dafür, dass sie Anpassungen am ASEAN-Treffenplan vorgenommen hat … um das Programm von Premierminister Modi und seine baldige Rückkehr zu erleichtern.“ Kumar bemerkte.

Indiens „Act East Policy“ und „Indopazifische maritime Sicherheit“ werden im Mittelpunkt des Besuchs des Premierministers in Jakarta stehen. Kumar wies auf die zentrale Bedeutung der ASEAN in Neu-Delhis Ostpolitik unter Modi hin. „Der Gipfel wird den Fortschritt der Beziehungen zwischen Indien und ASEAN überprüfen und die zukünftige Richtung der Zusammenarbeit festlegen.“ er sagte.

Kumar erklärte, dass eine umfassende Konnektivität zwischen Indien und den ASEAN-Mitgliedstaaten – einschließlich eines verstärkten Flugverkehrs und eines digitalen Zahlungsmechanismus über die United Payments Interface – ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels stünde.

„Dies wird auch der erste Gipfel seit der Erhebung der Beziehungen Indiens zum südostasiatischen Block zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft im vergangenen Jahr sein. Das Thema des diesjährigen Gipfels lautet ASEAN Matters: Epicenter of Growth,“ er fügte hinzu.









ASEAN habe sich mit einem Handelsvolumen von 131,5 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2022–23 zum zweitgrößten Handelsblock Indiens nach der Europäischen Union entwickelt, sagte Kumar. Nach der Inkraftsetzung eines Freihandelsabkommens mit der ASEAN im Jahr 2010 kam es zu einem stetigen Anstieg der Handelsbeziehungen mit der ASEAN.

Indien hat im Dezember 2022 offiziell die G20-Präsidentschaft von Indonesien übernommen. Im Vorfeld des Gipfels, der am 9. und 10. September in Neu-Delhi stattfinden wird, sagte Modi gegenüber Moneycontrol, dass Indien seine G20-Präsidentschaft genutzt habe, um sich für die Belange beider Nationen einzusetzen und außerhalb des zwischenstaatlichen Forums.

„Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der G20 ist die Troika mit den Entwicklungsländern zusammen – Indonesien, Indien und Brasilien. „Diese Troika kann die Stimme der Entwicklungsländer in einer entscheidenden Zeit verstärken, in der die Spannungen aufgrund der globalen Geopolitik zunehmen.“ er sagte. Indien wird die Präsidentschaft am 1. Dezember an Brasilien übergeben.