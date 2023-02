Geschreven door Leah Asmelash, CNN

Shirley Hailstock is hoe dan ook een ster voor het schrijven van romantiek.

Ze heeft niet alleen meer dan drie dozijn romans en novellen geschreven, ze heeft tientallen prijzen gewonnen, bestsellers geschreven en was eerder voorzitter van de toonaangevende professionele organisatie van de romantiekindustrie, de Romance Writers of America.

Dus krijgt ze natuurlijk fanmail. En er is één brief uit 1999 die ze niet is vergeten.

De brief was van een zelfverklaarde fan, ook een romanschrijver. Het was als compliment bedoeld.

“Ik schrijf om je te laten weten hoeveel ik genoten heb van ‘Whispers of Love.’ Het is mijn eerste Afro-Amerikaanse romance’, schreef de schrijver, geciteerd in rapporten die twee decennia later werden gepubliceerd. “Ik denk dat ik misschien onverdraagzaam klink, maar ik heb nooit geweten dat zwarte mensen net zo verliefd worden als blanke mensen. Ik dacht dat het gewoon allemaal seks was of junglekoorts, ik denk dat ‘ze’ het noemen. Gek van me. Liefde is liefde, wat er ook gebeurt.” kleur of religie of nationaliteit, want seks is seks. Ik denk dat de media er veel mee te maken hebben.”

“Het bracht me gewoon van de grond”, vertelde Hailstock aan CNN. “Ik begreep het niet.”

De brief ging in 2019 viraal en deed zijn ronde onder de online romantische gemeenschap. Veel waren geschokt , woedend zelfs. De brief was pas 20 jaar oud. Slechts drie jaar eerder was Denzel Washington door het tijdschrift People uitgeroepen tot ‘Sexiest Man Alive’. Prince had zijn carrière in het decennium daarvoor opgebouwd met sexy, vrijende muziek. En populaire sitcoms als ‘Living Single’, ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ en ‘A Different World’ lieten al jaren zien dat zwarte mensen hun beste leven leiden, ook romantisch.

“Dat is een beetje indicatief voor het lezerspubliek van romantiek”, zegt Jodie Slaughter, een moderne romanschrijver. “Al heel lang is het grootste deel van het romantische publiek, hetero, cis(geslacht) blanke vrouwen, helemaal niet geïnteresseerd in het feit dat andere mensen die niet zijn zoals zij, in feite romantiek ervaren.”

Meer dan 20 jaar later lijkt het romantische genre – een van de grootste geldmakers in de uitgeverij – diverser dan ooit. Romans over homo’s en lesbiennes zijn bestsellers geworden, en covers met liefhebbers van alle rassen en vormen sieren boekenwinkels. Sommige personages worstelen met een psychische aandoening (zoals in Slaughter’s “Bet on It”); andere zijn neurodivergent (zoals in “The Kiss Quotient” van Helen Hoang). En dit zijn geen marginale boeken – dit zijn enkele van de meest populaire romans in het genre van vandaag.

Maar, zoals sommigen zeggen, zichtbaarheid kan een valkuil zijn. En voor auteurs van gemarginaliseerde groepen die karakters schrijven buiten de meerderheid, blijven er vragen hangen. Is deze zichtbaarheid een echte duw in de richting van een meer inclusieve industrie, of is het gewoon een zwak antwoord op maatschappelijke trends?

“Het lijkt erop dat het beter gaat, en dat is het hele punt”, zegt Leah Koch, mede-eigenaar van The Ripped Bodice, een romantische boekenwinkel in Culver City, Californië. “Het komt naar voren.”

De romantische romanindustrie heeft babystapjes gemaakt

Dit wil niet zeggen dat de romantiekindustrie helemaal niet is veranderd sinds Hailstock die fanbrief ontving.

Begrippen als toestemming en keuzevrijheid zijn de laatste jaren veel belangrijker geworden, benadrukte Hoang, die meerdere bestsellers over romantiek heeft geschreven. Toen ze het genre voor het eerst begon te lezen, waren de hoofdrolspelers verdacht jong en leken ze altijd op zoek te zijn naar oudere mannen en twijfelachtige relaties.

Verhalen met dubieuze vormen van toestemming en situaties van misbruik waren ook populair in de jaren tachtig en negentig, zei ze, vooral in historische romans. En oudere boeken waren meestal meer eufemistisch over seks, met verwijzingen naar “trillen” dit en “kloppend” Dat.

Toen mensen van kleur vroeg hun intrede deden romantische pagina’s, ze werden vaak gefetisjiseerd. Een van de meest populaire romantische romans van zijn tijd, EM Hull’s “The Sheik”, gepubliceerd in 1919, staat vol met oriëntalistische stereotypen en begint met de ontvoering en verkrachting van de hoofdpersoon door de gelijknamige sjeik. Twee jaar nadat het bestverkochte boek uitkwam, werd het ook een hit aan de kassa.

“De sjeik”, gepubliceerd in 1919. Credit: Van de drijvende pers

Dat verhaal is sindsdien veranderd.

“Moderne romantiek gaat veel meer over feminisme en gewoon ruimdenkend zijn en alle menselijke ervaringen aanmoedigen,” zei Hoang.

Dit zijn natuurlijk overwinningen. En de recente schijnwerpers op meer diverse verhalen in de branche is ook een overwinning.

Cat Sebastian heeft meer dan een dozijn queer historische romantische romans geschreven sinds haar debuut in 2016. Maar daarvoor vertelde ze CNN dat je niet zomaar naar je plaatselijke boekwinkel kon gaan om LGBTQ-romantische romans te vinden. Je moest weten waar je moest kijken en wie je moest volgen.

De eerste keer dat Sebastian vreemde romantiek in een boekwinkel zag, was toen ze haar eigen boeken zag bij Barnes and Noble. Maar dergelijke waarnemingen komen de laatste jaren vaker voor met het succes van boeken als ‘Red, White, and Royal Blue’, een verhaal over de zoon van een Amerikaanse president en een verliefde Britse prins. Het boek werd in 2019 een op hol geslagen bestseller en wordt nu verfilmd.

“Ik denk dat het ertoe heeft geleid dat mensen zich realiseerden dat ze op een hele demografie hebben geslapen”, zei Sebastian.

De verandering is niet beperkt tot LGBTQ-romances. Romantiekromans met gekleurde karakters werden voorheen alleen op de markt gebracht voor specifieke etnische groepen. Nu worden ze uitgebracht door reguliere uitgevers en op de markt gebracht voor het grote publiek, wat een nieuwe verschuiving suggereert.

Hailstock herinnerde zich bijvoorbeeld tijden dat de enige marketinguitgevers voor zwarte romances zouden doen, was om de boeken gewoon naar zwarte boekwinkels te sturen. Auteurs moesten zelf informatie of materiaal over hun romans doorgeven, waardoor de schrijvers in wezen hun eigen publiciteitsteam werden.

“Traditionele uitgeverijen hebben ontdekt dat het publiek voor romantische romans niet alleen hetero cis-blanke vrouwen zijn”, zei Slaughter. “(Het) is nu heel langzaam, in wat soms aanvoelt als een slakkengang, in een poging om voorbij de oudere dagen te komen toen andere lezers die niet hetero waren, cis blanke vrouwen gewoon volledig werden genegeerd.”

Dit wil niet zeggen dat LGBTQ-romances en romances met gekleurde mensen niet eerder bestonden. Dat deden ze — in feministische of zwarte boekhandels, in uithoeken van het internet, in fanfictie.

Maar nu gooien publicatiezwaargewichten – zoals HarperCollins, Macmillan en Penguin Randomhouse – hun hoeden en marketingdollars in de spreekwoordelijke ring.

Koch, van The Ripped Bodice, merkte op dat de LGBTQ-sectie van haar winkel is veranderd van bijna alle romans die in eigen beheer worden uitgegeven naar minstens de helft van reguliere uitgevers. In de zeven jaar dat ze boeken verkoopt, zei ze, is dat een behoorlijke vooruitgang.

Maar er is nog een lange weg te gaan

De samenleving is aan het veranderen en eist verantwoording en inclusie vanuit alle hoeken van de cultuur. En de uitgeverijsector is een sector als elke andere, met zorg voor de winst.

Dat zorgt voor publieke perceptie belangrijk, zei Koch. In 2019 kregen de Romance Writers of America, de toonaangevende raad van bestuur in de branche, te maken met enorme opschudding te midden van beschuldigingen van discriminatie en uitsluiting. Het grote prijsuitreikingsevenement werd begin volgend jaar geannuleerd en tientallen prominente schrijvers spraken zich uit tegen de vereniging.

De industrie was net begonnen met het opnemen van een vleugje diversiteit en inclusie in haar aanbod, maar de reeks gebeurtenissen zette de leiders in romantiek onder druk. Een plons was niet genoeg; veel schrijvers en lezers wilden een volwaardige vloedgolf.

Romantieklezers worden ook steeds jonger, zei Koch, en ze zijn niet zo geïnteresseerd in de homogeniteit van het verleden.

Maar publieke druk heeft zijn grenzen. Sinds 2016 heeft The Ripped Bodice berekend welk percentage van de romantische boeken die elk jaar van grote uitgevers en imprints worden gepubliceerd, is geschreven door auteurs van kleur. Hoewel het totale percentage steeg van 7,8% in 2016 tot 11,9% in 2021, zijn de stijgingen grotendeels incrementeel, zei Koch.

Uitgevers steken meer geld in werken van auteurs van kleur, legde Koch uit. Die dollars kunnen worden besteed aan marketing en boekentours, waardoor het lijkt alsof er meer romantische boeken zijn geschreven door niet-blanke auteurs. Toch is het werkelijke aantal volgens haar databerekeningen grotendeels gelijk gebleven.

“Ze publiceren hetzelfde nummer dat ze altijd hebben”, zei ze. “Je ziet ze gewoon meer omdat ze meer geld uitgeven, zodat je ze ziet.”

The Ripped Bodice is een boekwinkel die alleen romantische romans verkoopt. Credit: David Crane/Los Angeles Daily News/Getty Images

En sommige auteurs, zoals Hoang, zijn bang dat de drang naar diversiteit al aan het verliezen is.

“Als je naar de bestsellerlijst kijkt, zie je consequent hetzelfde”, zei Hoang. “Het zullen blanke auteurs zijn die blanke verhalen schrijven.”

Pogingen om de industrie inclusiever te maken zijn simpelweg te kort geschoten, zei Hailstock. In 2018 kondigde Avon Books – de romantische imprint van HarperCollins – zijn Beverly Jenkins Diverse Voices-sponsoring aan. Eén gelukkige winnaar, iedereen die zich kwalificeerde als een ‘diverse stem’, zou tot $ 2.500 ontvangen voor registratie, reizen en verblijf voor de jaarlijkse Romance Writers of America-conferentie van 2019. Winnaars zouden ook een ontmoeting krijgen met een medewerker van Avon, hoewel de publicatie van een roman niet gegarandeerd was.

“Het is een minimale inspanning,” zei Hailstock. “(Uitgevers) denken: ‘We doen iets, jullie zouden blij moeten zijn.’ En het is zoiets als één? Waarom zouden we blij zijn met één?’

Avon Books reageerde niet op een verzoek van CNN om commentaar.

Mensen pakken romantische romans op om mensen verliefd te zien worden, om eraan herinnerd te worden dat iedereen verlangen verdient. Als ze zich kunnen identificeren met de personages, of iets van zichzelf in het verhaal kunnen zien, kan dat de ervaring des te meer valideren.

Maar de meeste romantische lezers zijn blank. Dat betekent dat het verkopen van verhalen over ondervertegenwoordigde identiteiten en ervaringen, hoewel even belangrijk, een moeilijk zakelijk voorstel kan zijn.

“Met name mijn uitgever en mijn redacteur hebben me aangemoedigd om boeken te schrijven die mensen zoals ik vertegenwoordigen: Aziaten en mensen met een handicap. In dat geval voel ik me echt gelukkig”, zei Hoang. “Maar ik weet niet of het voor de meeste auteurs zeer lucratief is om zichzelf op die manier te profileren, wat een beetje triest is.”

Hoang vermoedt dat lezers onbedoeld een roman negeren met karakters die anders zijn dan zij, cultureel of seksueel. Uitgevers weten dit. En helaas weerspiegelen de boeken die aandacht krijgen dat ook.

“Kijk eens wat er viraal gaat op TikTok”, zei Hoang. “Het zijn geen Afro-Amerikaanse liefdesverhalen.”

Toen Hailstock signeersessies deed, waren de meeste mensen die zouden komen zwart, zei ze. Toen er een blanke was, kochten ze het boek voor een vriend.

Op een keer duwde Hailstock zich terug en vroeg of ze het boek zelf zouden hebben gelezen.

De White-lezer rommelde, zei Hailstock en antwoordde met een stotterend “ja”.

“Je kunt zien dat ze er nooit aan hebben gedacht om dat te doen. Het kwam gewoon niet bij ze op”, zei ze. “Ik denk dat lezers nog steeds zo zijn. Ik denk niet dat er een enorme cross-over is.”

Dus waar gaat romantiek vanaf hier?

Sommige auteurs, zoals Sebastian, weigeren te geloven dat het genre achteruit zal gaan. De staat van de publicatie van LGBTQ-romances nu zou zelfs maar vijf jaar geleden moeilijk voor te stellen zijn geweest. Nu, zei ze, zou je elke week een nieuwe historische LGBTQ-romance kunnen lezen en niet zonder boeken komen te zitten.

“Dat is wat ik wil voor andere soorten diversiteit,” zei ze. “Ik wil overvloed.”

Toch is het uitgeven van romantiek een bedrijf als elk ander. Het verlangen naar nieuwe verhalen wordt afgewogen tegen verhandelbaarheid.

Rechte, blanke cisgender-auteurs lopen ver voor op andere romantische schrijvers in termen van marktmacht, zei Slaughter. Dit maakt het moeilijk voor auteurs buiten die categorie om bij te blijven, en ze weet niet zeker waar de marktslinger nu heen zal gaan.

Hoe dan ook, zei ze, gemarginaliseerde makers zullen doen wat ze altijd hebben gedaan: hoe dan ook kunst maken.