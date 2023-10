Viele Menschen verbinden Magie mit Harry Potter oder Bibi Blocksberg. Aber Hexen gibt es nicht nur in der Popkultur. Der Stern sprach mit jemandem, der von sich selbst sagt: „Ich bin eine Hexe“.

Hexen im 21. Jahrhundert leben in Berlin, schreiben Bücher und haben einen rosafarbenen Seitenschnitt. Genau wie Shisha Rainbow. In ihrem blau gestrichenen Zimmer hängt ein Pentagramm an der Wand und 950.000 Menschen schauen sich ihre Videos auf Tiktok an. Sie beschreibt sich selbst als moderne Hexe. Ihren ersten Zauber hat die heute 30-Jährige schon als Teenager gewirkt, erzählt sie uns im Interview Stern. Als sie im Alter von 15 Jahren die Schule wechselte, wünschte sie sich unbedingt eine Freundin. In Gedanken konzentrierte sich Shisha Rainbow ganz auf diesen Wunsch. Es habe eine Woche gedauert, bis sie ihre zukünftige beste Freundin kennengelernt habe, sagt sie heute.