Modern Warfare 3-Hasser bombardieren das falsche Spiel mit Kritiken

Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass „Moderne Kriegsführung III„ist ein schlechter Name für ein brandneues Produkt Ruf der Pflicht Spiel. Es hilft dem Ego-Shooter von 2011 nicht weiter Modern Warfare 3 ist bis heute ein Lieblingstitel der Fans in der Neverending War-Serie, während die Serie neu gestartet wird Moderne Kriegsführung IIIdas offiziell am 10. November erscheint, gerät ins Wanken geistloser Early-Access-Zeitraum. Allerdings gibt es in den Spielen eine Sache zwischen guten und bösen Polizisten; Anscheinend sind beide nicht deutlich genug, um wütende Fans davon abzuhalten, den falschen Artikel zu rezensieren.

Warum der heiße neue Gameplay-Trailer zu Redfall uns kalt ließ

Auch nach Community-Mitgliedern, wie beliebt Kabeljau Twitter-Konto WarzoneIntelwies darauf hin MWIII (2023) Hasser haben unbeabsichtigt die Bewertungspunkte für ihre Liebsten verloren MW3 (2011) kurz nach Beginn der Early-Access-Phase des ersteren am 2. November, die Leute können den Unterschied immer noch nicht erkennen. Jede Stunde, MW3‚S Publikumsrezensionen auf Google werden mit zeitgenössischem Ein-Stern-Bösewicht überschwemmt.

Mehr lesen: Der Call of Duty Modern Warfare Franchise, erklärt

„Die Kommentare hier scheinen eine Mischung aus Leuten zu sein, die rezensieren MW3 (2011) und MW3 (2023, für das diese Seite eigentlich gedacht ist)“, heißt es in einem Top-Kommentar, in dem offenbar die kurze Spielbeschreibung fehlt, die Google neben Rezensionen präsentiert – „Call of Duty Modern Warfare 3 ist ein Ego-Shooter-Videospiel aus dem Jahr 2011…“

„Kurz gesagt, das Spiel ist schrecklich, das Ganze ist faul, alles ist recycelt und halbherzig“, heißt es in der beliebten Publikumskritik weiter.

„Alle diese 5-Sterne-Bewertungen müssen gefälscht und bezahlt sein“, heißt es in einem anderen Kommentar und ignoriert dabei die jahrelangen Zeitstempel vieler Fünf-Sterne-Bewertungen. „Das muss die schlimmste Kampagne sein, die Call of Duty je ins Leben gerufen hat.“

Obwohl es fehlgeleitete Wut ist, ist ihr Inhalt –Kabeljau ist langweilig, ausbeuterisch usw. – erinnert mich tatsächlich sehr an 2011 MW3Erste Publikumsrezensionen. Während das Spiel ist Metakritische Rezensionen nehmen in ähnlicher Weise Treffer ein MWIIIdas täglich eine neue Runde schlechter Bewertungen erhält („Dieses Spiel ist für mich zerstört“, heißt es in einer Rezension vom 5. November, „Ich werde Call of Duty nie wieder kaufen), ein großer Teil der negativen Bewertungen ist etwa 10 Jahre alt.

„MW3 „ergreift absolut keine Initiative, um Fortschritte bei der Verbesserung von (Activisons) Spiel voranzutreiben“, sagt einer aus dem Jahr 2012. „Deshalb ist es wirklich das gleiche Spiel.“ Manche Dinge ändern sich nie.