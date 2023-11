Modern Warfare 3 erhält Xbox First-Party-Behandlung mit Startbildschirm, der einige Fans verärgert

Call of Duty: Modern Warfare III ist eine plattformübergreifende Veröffentlichung, aber das hindert Xbox nicht daran, ihm die vollständige First-Party-Behandlung zu bieten. Xbox-Benutzer, die heute ihre Konsole starteten, wurden mit einem großen Begrüßungsbildschirm begrüßt, der sie zum Kauf aufforderte, nachdem die neue Kampagne veröffentlicht wurde, und einige von ihnen sind nicht allzu glücklich darüber.

„Das ist dumm. Ich spiele Call of Duty nicht; ich habe Call of Duty nie gekauft. Ich sollte meine Xbox nicht einschalten und das erste, was ich buchstäblich sehe, ist Add (sic) für ein Spiel oder irgendetwas anderes.“ ,“ schrieb ein Benutzer.

Xbox-Fans werden zum Start aufgefordert, Call of Duty zu kaufen.

Einige Benutzer wiesen darauf hin, dass Starfield bei seiner Veröffentlichung im September auch die Begrüßungsbildschirmbehandlung erhalten habe und dass diese letztendlich relativ kurz war. Andere äußerten jedoch die Hoffnung, dass solche Begrüßungsbildschirme in Zukunft nicht mehr die Norm sein würden, und bezeichneten sie als aufdringlich.

„Ich glaube nicht, dass es eine so große Sache ist, wenn es sich um eine Veranstaltung oder eine 1P-Veröffentlichung handelt, aber ich kann verstehen, warum es den Leuten ehrlich gesagt nicht gefallen würde“, schrieb ein anderer Benutzer.

Als wir es selbst getestet haben, erschien sofort die Aufforderung zum Kauf von Call of Duty, ohne dass man außer dem Einschalten des Geräts einen Knopf drücken musste. IGN hat Xbox um einen Kommentar gebeten.

Der Begrüßungsbildschirm war nicht die einzige große Werbung, die Modern Warfare III auf Xbox erhielt. Ein dynamischer Hintergrund mit Captain Price steht ebenfalls zum Download bereit.

Der Marketingschub von Xbox für Call of Duty folgt auf die offizielle Übernahme von Activision Blizzard, bei der Microsoft den Herausgeber für 69 Milliarden US-Dollar übernahm. Der Call of Duty-Marketingvertrag mit PlayStation läuft erst 2024 aus, aber das hält Xbox nicht davon ab, für Call of Duty zu werben, das zu den Kronjuwelen seiner Neuerwerbung zählt.

Call of Duty: Modern Warfare III wird in Etappen veröffentlicht. Der Vorabzugang zur Kampagne beginnt heute, am 2. November, für diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben. Es wird die Geschichte von Modern Warfare II aufgreifen und gleichzeitig neue Elemente wie offene Kampfmissionen einführen. Der Mehrspielermodus wird am 10. November verfügbar sein.

Kat Bailey ist Nachrichtendirektorin bei IGN und Co-Moderatorin des Nintendo Voice Chat. Haben Sie einen Tipp? Schicken Sie ihr eine DM an @the_katbot.