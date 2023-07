Dieter Bohlen (69) und Thomas Anders (60) haben mit Modern Talking große Erfolge erzielt. Doch privat lief es zwischen den beiden seit Jahrzehnten nicht rund. Jetzt streiten sie erneut.

Diese Aussage ärgert Dieter Bohlen

Den Anfang machte Thomas Anders mit seinem Podcast „Modern Talking – Simply Different“. Auf die Frage, ob sein ehemaliger Bandkollege die berühmten Lieder tatsächlich selbst gesungen habe, antwortete er: „Das weiß eigentlich nur Dieter Bohlen.“ Dann fügte er hinzu: „Nun, er hat noch nie in meinem Studio gesungen.“

Das wiederum rief Dieter Bohlen auf den Plan. Denn diesen Vorwurf will er nicht auf sich sitzen lassen – und schießt gleichzeitig auf Anders zurück. Am Montag (24. Juli) postete er auf seiner Instagram-Seite ein Video, in dem er den Podcast kommentiert.

Darin will er verraten, „wie Thomas Anders Modern-Talking-Fans auf der ganzen Welt veräppelt“: „Offensichtlich packt er die Dinge clever. Er sagt, ich hätte nie einen ‚Modern Talking‘-Song in seinem Studio gesungen – das stimmt, weil er kein Studio hatte.“ Ihre Hits hätten sie damals in anderen Studios aufgenommen. Aber er sang – „im Gegensatz zu ihm“. Denn Anders sang nie „eine einzige Note dieser hohen Chöre“. Sie haben es einmal versucht, „er hat es nicht geschafft“.

„Absolute Lüge“

Bohlen ärgert sich auch darüber, dass sein ehemaliger Bandkollege sich als Schöpfer von Modern Talking ausgibt und sich der Öffentlichkeit als Band präsentiert. „Er geht überall hin, auf jede Bühne, überall im Fernsehen und singt ‚Cherry, Cherry Lady‘, aber er kann es nicht.“ Es sei eine „absolute Lüge“, dass Anders der Schöpfer von Modern Talking sei. Vielmehr habe er, Bohlen, die Lieder komponiert, geschrieben und produziert.

Am Ende verzeiht er mit den Worten: „Aber okay, alles gut, Schwamm drüber.“ Doch angesichts seiner Aussagen dürfte der langjährige Streit zwischen den Musikern eher angeheizt als beigelegt werden.

Modern Talking war in den 1980er Jahren ein weltweiter Erfolg. Doch schon damals gab es Spannungen hinter den Kulissen. Aufgrund persönlicher Differenzen trennten sich Dieter Bohlen und Thomas Anders 1987 nach nur vier Jahren. Von 1998 bis 2003 wagten sie erneut ein Comeback – doch auch da fanden sie keine gemeinsame Basis. Sie haben sogar vor Gericht gestritten, packte Dieter Bohlen in seiner Autobiografie über Anders aus – und noch heute spricht er in seinem Podcast über die zerrüttete Beziehung.