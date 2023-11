Moderatorin platzt Kragen – Milski krijgt kritiek

Na het bezoek van Jürgen Milski met „Promi BB“ kun je ze tijdens live talk op tv bekijken.Afbeelding: screenshot sat.1

Met „Promi Big Brother“ is er nu Schlag auf Schlag. Allereerst waren we tijdens de Montage in de Live Show Goochelaar Philo rausgewählt be – ausgerechnet von seinen Mitbewohner:innen höchstpersönlich. Nur eenen Tag später stand schon der nächste Exit an. Dieses Mal waren wieder die Zuschauer:innen en der Reihe. En met uw eigen handen kunt u vol vertrouwen met uw kleintje een complete maaltijd verzorgen.

De dienstag-energieën van de fans kurzen Prozess en zetten zichzelf in tegen Jürgen Milski. De „Big Brother“-Urgestein moet de Container am neunten Tag verlassen, der ebenfalls nominierte Ron Bielecki durfde te bleiben.

Nach Zoff mit Paulina Ljubas: Sat.1 erzwingt Aussprache

Dat heeft Wahl ausgerechnet auf Jürgen field, wunderte bepaald. In de desolate dagen waren er altijd conflicten. Na een gesprek met Iris Klein zouden wij ook blij zijn met Paulina Ljubas. Ze werden belachelijk gemaakt als „Suppenhuhn“ en warf ihr ihre Trash-TV-Show-Vergietenheit vor. „Jij komt met je eigen Bums-Formaat en mag ik hier zijn, of was?“, werd er gezegd.

Als Paulina duidelijke gesprekken zou voeren, ordnet von Sat.1, als we een beetje nachtelijk en jong waren, reageerden de fans iets sterker. De verhalen van 60 jaar zijn immers volledig open voor de ogen en stemmen en stemmen nog steeds.

„Promi Big Brother“-moderator over een gesprek

Er was nog geen sprake van de eerste van zaterdag 1 augustus. Auch Iris en Peter moeten de eerste weken voorbereid zijn op problemen. Während sterft Gespräch in Tränen von Iris gipfelte, verlief die Aussprache zwischen Paulina en Jürgen sehr gesittet ab. Beiden spreken sachlich über das Vorgefallene. Jürgen logeerde immers bij Fehler à la „Ik ben voorbij de ziel“. Paulina is blij om te zeggen dat „zo ooit“ zal gebeuren. Beiden zien zichzelf en het thema is anders.

Zo werken de dingen anders. Selbst-moderator Marlene Lufen werkte enttäuscht. „Dat is niet het geval, maar het gesprek is geen teken“, sta je versteld van de opvattingen van de toekomstige Zoffs.

Als u echter in het House of Beef zou zijn, zou u graag naar de Light-Night-Show van „Promi BB“ kijken. Jürgen Milski was te gast en zei dat hij graag wilde vertrekken en met zijn eigen nominatie zou vertrekken. Was in de natuurlijke oorlog van het thema: der Zoff mit Paulina. „Ik ben een beetje verlegen, maar ik ben een kind met Paulina’s eigen valse kracht“, zei Jürgen. Als u zich in een situatie bevindt waarin u zich zorgen maakt, zult u gelukkig zijn in uw situatie.

Jürgen Milski weiss, dat is de kracht van Fehler.Afbeelding: screenshot sat.1

Sat.1-Moderatorin nimmt Jürgen Milski auseinander

Voor moderator Melissa Khalaj is het thema niet verwijderd. Als u Jürgen per post achterlaat, hoeft u zich daar nooit zorgen over te maken. ‚Dat was ik, ik was falsch, en waarom ik hier zat en niet in huis,‘ zei ik. Voordat het signaal wordt uitgeschakeld, zal er geen waarschuwing zijn, dus het is veilig om te zeggen dat er een tweede explosie zal plaatsvinden. „Ik ben blij, ik ben gewend om in het huis te wonen, ik ben er erg blij mee“, zei hij.

Melissa Khalaj is trots op de verhalen van Jürgen en deelt deze met Paulina. Je zit gelijk in de mangel en je hebt altijd contact met elkaar. Selbst-co-moderator Jochen Bendel vroeg de ballermann-ster om aanwezig en aanwezig te zijn, zodat de „Suppenhuhn“ in Keulen niet zo eng werd gepresenteerd. Khalaj kon die Augen nu verwijderen.

Bendel kasteel letztendlich das Thema versöhnlich ab. Er is een goed gevoel, dat Jürgen ze zelf kan zien en dat Thomas Gottschalk samen met Shirin David naar hem zal luisteren met „Wetten, dass..?“ behauptet, man durft, ja, maar meer sagen. Dat kan altijd bij Khalaj.