„Das aktuelle Sportstudio“ im ZDF hatte am Samstagabend einen prominenten Gast: DFB-Sportdirektor Rudi Völler war mit dabei und sprach über die ganze Themenvielfalt rund um die Nationalmannschaft.

Dabei ging es um den begehrten Co-Trainer Sandro Wagner („Wir haben klar vereinbart, dass er bis zur WM bei uns bleibt“) und ein potenzieller Nachfolger für Bundestrainer Julian Nagelsmann, sollte dieser nach der WM 2026 zurücktreten („Dann führt natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei“).

Völler verriet zudem, dass er den DFB-Offensivstars Jamal Musiala und Florian Wirtz das Potenzial zutraut, eines Tages Weltfußballer zu werden. Und natürlich war auch der 20-jährige Paul Wanner, der derzeit in der Bundesliga auf sich aufmerksam macht und sowohl für Deutschland als auch für Österreich spielberechtigt ist, Gesprächsthema im „Sportstudio“.

„Es ist enorm wichtig, dass wir so einen Spieler halten“, sagte Völler, der zugleich betonte, dass die Entscheidung von Wanner selbst kommen müsse. Wenn Profis eine Entscheidung treffen müssten, wäre es „sicherlich falsch“, zu versuchen, sie zu überreden.

Während der DFB-Chef der Hauptprotagonist der Sendung war, Zum Abschluss der Sendung stand seine Gesprächspartnerin, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, im Mittelpunkt.

Rudi Völler überreicht Katrin Müller-Hohenstein ein Geschenk

Die Moderatorin feierte am Samstag ein Jubiläum: Sie moderierte die Sendung zum 250. Mal. „KMH“ stand 2006 erstmals als Moderatorin für das „Sportstudio“ vor der Kamera.

So überraschte Völler sie am Ende der Sendung mit den Worten: „Liebe Katrin, es ist nicht so einfach, die Sendung zu beenden. Wir haben noch zwei Überraschungen, die erste kommt von mir bzw. vom DFB.“ Anschließend holte der Sportdirektor ein Deutschlandtrikot mit ihrem Namen und der Nummer 250 hervor.

„Das ist ja Wahnsinn“, rief der sichtlich gerührte Moderator, probierte gleich das Trikot an und umarmte Völler freudig. Anschließend zeigte das ZDF einen Zusammenschnitt der besten Szenen aus den vergangenen 18 Jahren mit Katrin Müller-Hohenstein.

Nur drei ehemalige ZDF-Moderatoren waren häufiger im Einsatz als der 59-Jährige: Dieter Kürten, Michael Steinbrecher und Harry Valérien. Derzeit moderiert Müller-Hohenstein abwechselnd mit Jochen Breyer und Sven Voss den Klassiker der TV-Sportreportage.

Die Moderatorin war für das ZDF bereits mehrfach bei sportlichen Großereignissen wie Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen im Einsatz. Zudem leitete sie die ZDF-Berichterstattung von der Herren-Europameisterschaft, die im Sommer in Deutschland stattfand.

