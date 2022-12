Moderator kauft einen Weihnachtsbaum und schreit beim Preis: „Heilige Sau“

tz Welt

In Florida kosten Weihnachtsbäume teilweise um die 400 Euro. © Bildschirmfoto / Twitter.com/AdamWeinstein

Weihnachten steht vor der Tür. Wer Tradition pflegt, möchte auf einen Weihnachtsbaum nicht mehr verzichten. Dies kann jedoch sehr teuer werden.

Miami – Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen in Deutschland mit einer Reihe von Traditionen verbunden. Einige davon werden auch in anderen Ländern der Welt angebaut – dazu gehört auch der Kauf eines Weihnachtsbaumes.

In den USA, wie auch hierzulande, stellt sich ein Großteil der Bevölkerung einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer. Anschließend wird es festlich geschmückt, um eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Ein Fernsehmoderator aus Südflorida hat sich kürzlich ebenfalls auf den Weg gemacht, um einen Weihnachtsbaum auszuwählen. Doch als er einen Tannenbaum für die heimischen vier Wände kaufen wollte, staunte er. Ein entscheidendes Detail verblüffte ihn.

Weihnachtsbaumwucherung in den USA: TV-Moderatorin aus Florida findet Drei-Meter-Tannen für 400 Euro

Er postete ein Foto des Baums auf Twitter und schrieb: „O Weihnachtsbaum, O Ta – heiliges Schwein.“ Der Blick auf das Preisschild hatte die TV-Moderatorin offenbar sprachlos gemacht. Ein 10 bis 12 Fuß hoher Weihnachtsbaum in Südflorida kostet bis zu 420 US-Dollar (etwa 500 US-Dollar).

Ein überaus stolzer Preis, wie auch die TV-Moderatorin fand. Aber wohl kein Einzelfall in Florida, wie ein weiterer Tweet des TV-Mannes bewies. Ein anderer Baumverkäufer bot seine Tannen gleicher Größe günstiger an. Allerdings waren diese Weihnachtsbäume mit einem Preis von 350 Dollar (knapp 330 Euro) nicht gerade ein Schnäppchen. „Es gibt Inflation und es gibt Inflation“, kommentierte der TV-Moderator treffend seinen zweiten Schnappschuss.

Weihnachtsbäume im „Sunshine State“ sind besonders teuer – andere US-Bundesstaaten verlangen deutlich weniger

In den US-Bundesstaaten werden nach Kommentaren von Twitter-Nutzern vor allem in Florida hohe Christbaumpreise aufgerufen. Liegt es am guten Wetter im „Sunshine State“ der USA? Schließlich wird es hier selten richtig kalt, die Temperaturen fallen in Florida normalerweise nicht unter den Gefrierpunkt. „Ich vermisse die Weihnachtsbaumpreise in Florida nicht“, schrieb ein Benutzer, der sagt, er habe einmal 160 Dollar für seinen Baum bezahlt.

Mit seinen horrenden Preisen für Weihnachtsbäume steht der US-Bundesstaat nicht alleine da. Im New Yorker Stadtteil Brooklyn muss man laut einem Nutzer für Bäume vergleichbarer Größe 240 Dollar (ca. 228 Euro) bezahlen. Dafür ist es in den USA vielerorts auch deutlich günstiger. Zahlreiche Twitter-Nutzer schrieben, dass sie einen Weihnachtsbaum in Haushaltswarengeschäften oder Baumärkten für zwischen 50 und 100 Dollar (umgerechnet 47 bis 95 Euro) kaufen könnten.

Wer einen Weihnachtsbaum kauft, sollte auf jeden Fall auf ein paar wichtige Dinge achten. Weniger gut lief der Baumkauf für eine Britin: Der Weihnachtsbaum der Aldi-Kundin fiel kurz nach dem Kauf auseinander. (kh)