Moderator Andrea Ballschuhkracht Liebe zu Peter Freudenthaler öffentlich

„Volle Kanne“ – Moderator Andrea Ballschuh en „Lemon Tree“ – Zanger Peter Freudenthal is sinds vier jaar een stel!

Ex-“Volle Kanne”-moderator Andrea Ballschuh (51) en de Duitse zanger van de “Fools Garden”-band, Peter Freudenthaler (60), werken nu vier jaar bij de “Bild” Zeitung.

Ze leren dat ze allebei het verloop van de Corona-pandemie kennen tijdens een evenement, dat ze allebei zeer betrokken waren – dat wil zeggen als moderator en als muziekact. „Wir kamen danach inspräch and were our sehr sympathisch“, erzählt Ballschuh nun der Zeitung.

Andrea Ballschuh over „Fools Garden“-ster Peter Freudenthaler: „Daar ben ik, dus wie ik ben“

We kijken uit naar het zien van de „Citroenboom“ – Interpretaties: Als je er goed naar kijkt, zul je eindigen met „dus een positiever, helderder, verstandiger persoon en ook een vriendelijk persoon“. Damit nicht geht: “Er is een andere gedachte en dat is wat ik doe, dat is een goede zaak. Er is begrip hiervoor, dat ik werk en dat ik het zo leuk vind, wie ik ben. Het is niet nodig om Maak je geen zorgen, ik ben anders.“ Houd altijd van je zintuigen Humor.

Bisher woont bij het echtpaar en het nichtje. Deze twee woon-werkverkeer zijn ook gebruikelijk in hun huis in Mainz en Freudenthalers Zuhause, Pforzheim.