Modemomente auf dem roten Teppich bei den Grammy Awards

Sehen Sie die besten Looks der diesjährigen Grammys, wenn die Stars am Sonntagabend auf dem roten Teppich erscheinen.

Die größten Namen der Musikindustrie erscheinen auf dem roten Teppich für die 65. jährlichen Grammy Awards.

Nachdem die verspätete Zeremonie im letzten Jahr aufgrund einer Terminkollision im Zusammenhang mit Covid nach Las Vegas verlegt wurde, kehrt die Veranstaltung zum ersten Mal seit 2020 an ihren gewohnten Ort zurück – die Crypto.com Arena, früher bekannt als Staples Center, in Los Angeles.

Die Nominierungen sind gefüllt mit Künstlern, die für ihren Sinn für Stil bekannt sind, darunter Beyoncé, Doja Cat und Bad Bunny. Und mit Moderatoren, die von First Lady Jill Biden bis zur Hollywood-Schauspielerin Viola Davis reichen, erwarten Modebeobachter eine Reihe von Looks in einer Nacht, die für ihren kühnen, auffälligen Stil bekannt ist.

Unten finden Sie einige der bisher besten Outfits. Diese Geschichte wird im Laufe des Abends aktualisiert.

Brandi Carlile, Mitte, mit Holly Laessig und Jess Wolfe von Lucius Kredit: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Miguel Kredit: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Hannah Monds Kredit: Amy Sussmann/Getty Images

Bebe Rexha Kredit: David Swanson/Reuters

Doja-Katze Kredit: David Fisher/Shutterstock

Shania Twain Kredit: Kevin Mazur/Getty Images

Schwarz Chyna Kredit: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Amanda Reifer Kredit: Neilson Barnard/Getty Images

Tyrone Lindqvist, Jon George und James Hunt von Rüfüs Du Sol Kredit: Amy Sussmann/Getty Images

Laverne Cox Kredit: Lester Cohen/Getty Images

Tessa Bäche Kredit: Neilson Barnard/Getty Images

Foto oben: Lizzo (Matt Winkelmeyer/Getty Images)