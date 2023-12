Modelset op minidoek met speciale uitsparingen

In Berlijn sterven fans van de Donnerstagend Verleihung der GQ Men of the Year Awards. Op de rotte Teppich tummelte sich zo mancher Promi.

De GQ Men of the Year Awards worden gevierd op de dag van 25 november. Ze zijn er trots op hun jubileum te vieren. Zu der Gala erschienen in der Berliner Locatie „The Tunnel“ 200 gasten, darunter zahlreiche Stars. De dresscode voor de „Black Tie“ en Smoking onder de dresscode, waarbij werd gekozen voor de „Modern Red Carpet“, werd meer geïndividualiseerd volgens de vereisten.

Veel prominente gasten van de Preisverleihung setzten nog steeds op een elegant Schwarz. Zoals model Lena Gercke, Schauspielerin Palina Rojinski of sterchoreografe Nikeata Thompson. Gebruik eerst en vooral een paar minikleding met spaghettibandjes, uitsparingen en mesh-inzetstukken voor meerdere paren, hakken met bandjes en een zilveren, funky handtas.

Nog extravaganter durfden zowel Schauspielerinnen Lisa Vicari als Lea van Acken een gesprek aan te gaan met Preisträgerin Erykah Badu. Van Acken op een zilveren glinsterende, trägerloses Kleid, dat wil zeggen, het werk was tenslotte gedaan en toen was het open tot aan de knieën. Dit is een combinatie van stijl en lederlook en extra accessoires. Op anderen verzichtete Schmuck sie. Meer Outfit des Abends kun je hier bekijken.

Die Preisträgerinnen en Preisträger 2023

Schauspieler Louis Hofmann ontving de prijs als Schauspieler van het Jaar, voetbalster Colin Kaepernick – een van de beroemde Quarterbacks en een weg naar een protestsymbool van de Anti-Rassismus-beweging in de VS – was Sporter van het Jaar, en Ludovic van Saint Sernin is de „Doorbraakontwerper van het jaar“.