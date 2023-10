Modelleisenbahnmaschinen: Der letzte Eisenbahnboss | ZEIT ONLINE

Es gibt eine Welt, in der Lokführer nie streiken. Die Züge starten, halten, fahren weiter und niemand muss Angst haben, nach Hannover umgeleitet zu werden. Unvorhergesehene Gleisänderungen kommen ebenso wenig vor wie Halte auf der freien Strecke mit Schienenersatzverkehr ins Nirgendwo. In der kleinen, sich drehenden Welt in der Box fühlt man sich sofort zu Hause, gerade weil sie sich von dem gewohnten Chaos abhebt. Allerdings ist auch hier nicht alles perfekt. Manchmal blockiert ein Einkaufschip den Münzschlitz, manchmal schlägt jemand einen Cheeseburger gegen die Fensterscheibe über der Schwarzwaldhütte, wo er wie ein Asteroid vor dem Einschlag kleben bleibt.