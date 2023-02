WAARSCHUWING: dit verhaal bevat grafische details van een vermeende moord.

Er zijn nieuwe details over het model naar voren gekomen Abby Choi’s tragische dood.

De ex-man van de influencer Alex Kwong28, werd gearresteerd en beschuldigd van moord tijdens het weekend in Hong Kong, hoofdinspecteur van politie Alan Chung bevestigd (via Associated Press). Alex werd door de politie in hechtenis genomen nadat Abby’s lichaamsdelen in een koelkast waren gevonden, meldde de outlet, terwijl een schedel, waarvan de politie denkt dat het de 28-jarige is, werd gevonden in een pot in een huis in de Hong Kong’s Tai Po-district.

Alex’ vader Kwong Kau65, en broer Anthony Kwong31, zijn ook beschuldigd van de moord op Abby terwijl ze de moeder van Alex waren Jenny Li63, wordt momenteel geconfronteerd met “één aanklacht wegens verstoring van de rechtsgang”, aldus het AP.

E! Het nieuws heeft contact opgenomen met de politie van Hong Kong voor meer informatie en om te zien of de beschuldigden wettelijke vertegenwoordiging hebben verkregen, maar nog niets hebben gehoord.

Alex en zijn familieleden verschenen op 28 februari voor de rechter, meldt de openbare omroep RTHK via CNN.