Eine gewalttätige Menschenmenge stürmte am Sonntagabend auf der Suche nach israelischen Bürgern den Flughafen in Machatschkala in der Republik Dagestan im Süden Russlands, nachdem bekannt wurde, dass ein Flugzeug aus Israel ankam.

Russischen Nachrichtenberichten zufolge riefen Menschen in der Menge antisemitische Parolen und versuchten, das Flugzeug zu stürmen, das aus Tel Aviv gelandet war. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie einige der Menschenmenge auf dem Landeplatz palästinensische Flaggen schwenkten.

Die Demonstranten durchbrachen Türen im Terminal, einige rannten auf die Start- und Landebahn und andere durchbrachen Barrieren, um Autos zu kontrollieren, die den Flughafen verließen, wie aus in sozialen Medien veröffentlichten Videos hervorgeht.

Auch zahlreiche Menschen strömten auf den Flugplatz. Der Flughafen sei vorübergehend geschlossen und ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia mit. Die Regierung von Dagestan berichtete, dass „die Situation unter Kontrolle ist, die Strafverfolgungsbehörden sind vor Ort im Einsatz.“

Auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern stürmten Demonstranten das Gebäude des Flughafens Machatschkala Bild: Телеканал Дождь/Telegram

Israel fordert Russland auf, Israelis und Juden zu schützen

Nach Medienberichten über mögliche Repressalien pro-palästinensischer Demonstranten in Dagestan hat Israel die russischen Behörden aufgefordert, Israelis und Juden in ihrem Hoheitsgebiet zu schützen.

In einer Erklärung des Außenministeriums in Jerusalem hieß es, der israelische Botschafter in Moskau arbeite mit den russischen Behörden zusammen. „Der Staat Israel betrachtet Versuche, israelischen Bürgern und Juden überall Schaden zuzufügen, als schwerwiegend“, heißt es in der Erklärung.

„Israel erwartet von den russischen Strafverfolgungsbehörden, dass sie alle israelischen Bürger und Juden, wer auch immer sie sein mögen, schützen und entschieden gegen die Randalierer und gegen die ungezügelte Hetze gegen Juden und Israelis vorgehen“, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums.

Antisemitische Wut im Nordkaukasus

Die Behörden in Dagestan forderten die Menschen, die an der Erstürmung des örtlichen Flughafens auf der Suche nach Israelis beteiligt waren, dazu auf, „illegale Handlungen“ zu unterlassen, und forderten die Bewohner auf, „nicht den Provokationen nachzugeben“.

„Wir empfehlen allen Personen, die gegen die Betriebsverfahren der (Flughafen-)Anlage verstoßen haben, keine illegalen Handlungen fortzusetzen und sich nicht in die Arbeit der Flughafenmitarbeiter einzumischen“, sagte die Regierung von Dagestan auf Telegram.

Der Sturm auf den Flughafen Machatschkala war kein Einzelfall, sondern Teil eines umfassenderen Trends in der überwiegend muslimischen Region des Nordkaukasus.

Am Samstag umzingelte eine Menge wütender Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es Gerüchte gab, dass sich dort Flüchtlinge aus Israel aufhielten. Lokalen Berichten zufolge betraten mehrere Dutzend Männer das Hotel, um angeblich die Pässe von Hotelgästen zu kontrollieren.

In Naltschik wurden am Sonntag neben einem im Bau befindlichen jüdischen Kulturzentrum Reifen in Brand gesteckt. Nach Angaben von Sicherheitsbeamten in der Republik Kabardino-Balkarien war das Gebäude mit extremistischen Parolen wie „Tod den Juden“ unkenntlich gemacht. In der Republik Karatschai-Tscherkessien forderten Demonstranten die Vertreibung der dortigen jüdischen Bevölkerung.

dh/jcg (AFP, AP, dpa, Reuters)