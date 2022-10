MMA-Legende Alistair Overeem vollendet vor seiner Rückkehr zum Kickboxen eine epische Körpertransformation, nachdem er 2021 von der UFC entlassen wurde

Der frühere UFC-Schwergewichts-Titelanwärter Alistair Overeem scheint vor seiner Rückkehr zum Kickboxen in hervorragender Form zu sein.

Am Samstag wird Overeem in einem Trilogie-Kickbox-Match bei Glory: Collision 4, das im GelreDome in Arnhem, Niederlande, stattfindet, gegen Bard Hari antreten und sein erster Kampf sein, seit er letztes Jahr die UFC verlassen hat.

Herrlichkeit Overeem ist in der besten Verfassung seit Jahren

Die beiden Männer trafen sich zum ersten Mal im Jahr 2008, als „The Demolition Man“ einen riesigen Überraschungssieg einfuhr, um sich auf die Karte des Kickboxens zu setzen. Ein Jahr später bekam Hari seine Rache, als er Overeem im Halbfinale des K-1 World Grand Prix 2009 stoppte.

Nach fast 13 Jahren werden sie ihre Rivalität endlich ein für alle Mal beilegen.

Overeem war bereits während seiner Kickbox-Tage ein MMA-Kämpfer auf Elite-Niveau, aber nachdem er den Sport 2010 hinter sich gelassen hatte, wurde er zu einem der besten Schwergewichtler aller Zeiten.

Der 42-Jährige hat eine Vielzahl hochkarätiger Siege über Fabricio Werdum, Junior dos Santos, Brock Lesnar, Frank Mir und Vitor Belfort.

Overeem hielt Weltmeistertitel in Strikeforce und Dream, scheiterte jedoch bei seinem Versuch, UFC-Schwergewichts-Champion zu werden, als er 2016 von Stipe Miocic KO geschlagen wurde.

Während seiner gesamten Kampfsportkarriere war der niederländische Kämpfer für seinen kräftigen Körperbau bekannt und ist wohl eines der beeindruckendsten Exemplare, die jemals im MMA angetreten sind.

Herrlichkeit Overeem steht vor seinem ersten Kickbox-Kampf seit 2010

getty Der 42-Jährige war in seinem letzten UFC-Kampf außer Form und außer Form

In den letzten Jahren hat sich Overeems Körper jedoch dramatisch verändert, ebenso wie sein Kampfstil. Die meiste Zeit seiner Karriere war er ein Super-Jackout-Knockout-Künstler, aber als er älter wurde, wurde er ein unscheinbarer Point Fighter.

Der MMA-Veteran mit 67 Kämpfen sah in seinem letzten UFC-Kampf nur noch wie eine Hülle seines früheren Selbst aus, als er im Februar 2021 vom russischen Schwergewicht Alexander Volkov dominiert und in zwei Runden gestoppt wurde.

Während seiner Zeit außerhalb des Kampfes hat Overeem eindeutig hart gearbeitet und sah aus wie sein altes Ich, als er am Freitag vor seinem ersten Kampf seit fast zwei Jahren 248 Pfund wog.

Hari wog mit 252 Pfund etwas schwerer als sein Gegner, behielt aber sein Hemd während des Duells vor dem Kampf an, von dem er hofft, dass er zum ersten Mal seit 2015 den Sieg erleben wird.