MLS Season Pass: Fragen Sie mich alles

Für den Postsack dieser Woche machen wir etwas ein wenig anderes. Viele Fußballfans in den USA werden sicherlich Fragen zum MLS Season Pass für die kommende Saison haben, und jetzt haben Sie die Gelegenheit, sie zu stellen. Der neue dedizierte Streaming-Dienst für MLS ist Teil eines 10-Jahres-Vertrags mit Apple TV.

Egal, ob es um Anstoßzeiten, Kosten, die Geräte, von denen Sie streamen können, oder irgendetwas anderes geht, Senden Sie uns Ihre Fragen in den Kommentaren unten, und wir werden sie alle in einem kommenden Video beantworten. Im Video verlesen wir Ihren Namen on-air.

Der bahnbrechende Deal mit Apple sieht jedes Spiel der regulären Saison, MLS Cup-Playoffs und Leagues Cup-Spiele für Abonnenten vor, egal wo Sie sich befinden. Das bedeutet keine lästigen Stromausfälle mehr. Es wird zusätzliche Teaminhalte, MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele und andere Schnickschnack geben.

Der MLS Season Pass ist eine dramatische Abkehr von den traditionellen TV-Deals, die die Liga in der Vergangenheit hatte. Während einige Spiele weiterhin im traditionellen Fernsehen zu sehen sein werden, wird die überwiegende Mehrheit nur gestreamt. Keine regionalen Sportsender oder lokale TV-Angebote mehr. Es wird interessant sein zu sehen, ob andere Sportligen in den USA in Zukunft einen ähnlichen Weg gehen werden.

Der neue MLS-Season-Pass-Deal kommt zu einer Zeit, in der sich der Wettbewerb auch für die MLS ändert. Der erweiterte Leagues Cup ist jetzt ein legitimes multinationales Turnier, an dem jedes MLS- und Liga MX-Team teilnimmt, mit Champions-League-Plätzen auf der Linie. In dieser Saison gibt es auch zusätzliche Änderungen in der Champions League-Qualifikation, da diese Wettbewerbe für 2024 überarbeitet wurden.

Stellen Sie Fragen zu Ihrem MLS Season Pass

Erfahrene MLS-Fans und Neulinge müssen sich gleichermaßen mit der neuen Plattform vertraut machen, um der Liga zu folgen. Wenn Sie ein Hardcore-Fan eines einzelnen Clubs sind, ist der MLS Season Pass unerlässlich.

