De volgende keer dat een coach of scheidsrechter om een ​​beoordeling vraagt, krijgen ze de resultaten via Zoom binnengestraald vanuit het Major League Baseball (MLB)-herhalingscentrum in New York, waardoor er weer een vergadering ontstaat die een e-mail had kunnen zijn.

Vanaf dit seizoen zullen umpire crew chiefs op het veld het nieuwe “Zoom Replay Operations Center” gebruiken om te beamen naar replay-reviews die plaatsvinden in het replay-centrum van de competitie in New York. Voorheen hadden scheidsrechters alleen toegang tot audio van beoordelingsgesprekken, en nu hebben ze ook video, ook al is de beslissing van de scheidsrechters op afstand degene die definitief is. Zodra een scheidsrechter of teammanager om een ​​beoordeling vraagt, zijn de resultaten afhankelijk van de persoon die naar de herhaling kijkt.

Natuurlijk zullen het niet alleen umps zijn die meer Zoom-branding zullen zien tijdens MLB-games. Mensen die naar uitzendingen op MLB Network en Apple TV Plus kijken, zullen ook het Zoom Replay Operations Center zien tijdens een review samen met een analist die praat over wat er zou kunnen gebeuren.

Nu het bedrijf te maken krijgt met toenemende concurrentie van Google en Microsoft, terwijl werken op afstand en hybride werk afkoelt van de piek van de pandemie, is replay-branding een manier waarop Zoom zijn naam weer in de hoofden van mensen kan krijgen (vergelijkbaar met de Microsoft Teams Together Mode-push tijdens het bubbelseizoen van de NBA en play-offs). Het bedrijf heeft onlangs ongeveer 15 procent van zijn personeel ontslagen in een poging “het economische klimaat te doorstaan”.