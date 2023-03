Eerder deze week deelde Xiaomi een lijst met smartphones die in aanmerking komen voor de MIUI 14-upgrade. Nu heeft het submerk Poco het uitrolschema van MIUI 14 voor zijn apparaten in India aangekondigd. De lijst bestaat uit 10 smartphones, waaronder de Poco X5 Pro, die op Android 12 gebaseerde MIUI 14 uit de doos draait, maar de door Poco gedeelde tijdlijn is voor MIUI 14 op basis van Android 13.

Poco X5 Pro

De lijst bevat ook de Poco F4, die Android 13-gebaseerde MIUI 14 in India ontving met Reliance Jio 5G-ondersteuning, maar deze was alleen geplaatst voor de bètagebruikers. De stabiele update voor de Poco F4 wordt uitgerold in het tweede kwartaal van 2023, dus tussen april en juni 2023. Je kunt de onderstaande afbeelding bekijken voor meer informatie over het uitrolschema.

