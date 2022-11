„Mittwoch“ und die Herausforderung, den Vibe der Addams Family für den heutigen Geschmack authentisch wiederzugeben

CNN

Von der Casting-Wahl für die Titelfigur der neuen Netfilx-Serie „Wednesday“ hing viel ab. Zusätzlich zu jemandem, der gruselig, verrückt, mysteriös und gruselig rüberkommen konnte, musste die Rolle des schwarzhaarigen, mit Zöpfen geflochtenen Wednesday Addams an eine junge Schauspielerin gehen, die sich der Gelegenheit stellen konnte, eine Figur aus einem so ikonischen Anwesen zu spielen .

„Es ist immer ein bisschen beängstigend, wenn man einen Prozess mit solch einem Vermächtnis und geschichtsträchtigen Rollen um ihn herum beginnt“, sagte Casting-Direktor John Papsidera in einem Gespräch mit CNN.

Die Show markiert eine Rückkehr in die Welt der Addams Family, basierend auf den Cartoons von Charles Addams, die erstmals in der ikonischen Schwarz-Weiß-Sitcom der 1960er und später in den beliebten Filmen der frühen 90er Jahre auf der Leinwand gezeigt wurden von Barry Sonnenfeld. In der neuen Serie findet sich Wednesday in einem Internat namens Nevermore Academy wieder, wo alle Arten von Ausgestoßenen und Freaks frei herumlaufen können.

Für diejenigen, die eine augenzwinkernde Neuauflage von „The Addams Family“ erwarten – komplett mit dem Double-Snap-Titelsong – denken Sie noch einmal darüber nach. Diese „teenzentrierte dunkle Komödie“, wie sie von den Showrunnern Al Gough und Miles Millar beschrieben wird, ist kein Neustart, sondern eine genauere Untersuchung und Feier der größtenteils makabren und rasiermesserscharfen älteren Schwester des Addams-Clans.

Auf der Suche nach ihrem perfekten Mittwoch arbeiteten Gough und Millar unter anderem mit den Casting-Direktoren Papsidera und Sophie Holland zusammen und sagten in einer E-Mail an CNN, dass es „immer unsere Absicht war, eine Latina-Schauspielerin für die Rolle zu besetzen“, weil sie es wollten Ehre das Erbe von Gomez Addams. Während die Figur des Familienpatriarchen Gomez in der Sitcom „Addams Family“ aus den 1960er Jahren vom weißen Schauspieler John Astin verkörpert wurde, wurde er in den Sonnenfeld-Filmen vom puertoricanischen Schauspieler Raul Julia verkörpert. In „Wednesday“ wird Gomez von dem erfahrenen Performer Luis Guzmán, ebenfalls aus Puerto Rico, gespielt.

Die Rolle der Tochter Wednesday ging schließlich an das jugendliche It-Girl Jenna Ortega („Scream“, „You“, „X“), eine Schauspielerin mexikanischer und puertoricanischer Abstammung. Gough und Millar wusste, dass sie ihren Mittwoch gefunden hatten, sobald sie Ortega trafen, sagten sie.

„Ich hatte viel über Jenna gesprochen, als ich in den Casting-Prozess ging“, sagte Papsidera über Ortega. „Es ist auch eine dünne Welt von Mädchen, die die Nummer eins auf der Anrufliste sein und mit dem Druck umgehen können, der damit verbunden ist, und auch selbst erreicht wird. Wenn Sie anfangen, über eine junge Latina-Schauspielerin zu sprechen, steigt sie an die Spitze des Haufens.“

Millar und Gough sagten, die Show habe einen mexikanischen Kreativberater eingestellt, um „dabei zu helfen, sicherzustellen, dass die Drehbücher Jennas spezifisches Erbe widerspiegeln“.

„Bei dieser Generation dreht sich alles um Authentizität. Wir waren in jedem Aspekt des Casting-Prozesses sehr zielstrebig“, fügten die Showrunner hinzu. „Wir wollten sicherstellen, dass die Studenten der Nevermore Academy die moderne amerikanische Gesellschaft wirklich widerspiegeln. Es geht nicht nur um Serien-Stammgäste, es geht um die Besetzungstiefe der gesamten Serie, einschließlich Hintergrund-Extras.“

Ein weiterer Coup des Casting-Teams am „Wednesday“ war es, die Schauspielerin Christina Ricci zu ergattern, die die Figur zeitlos verkörperte Sonnenfelds Filme, in der kleineren Rolle der Marilyn Thornhill. Aufgrund von Riccis Zeitplan und Engagement für ihre erfolgreiche Showtime-Serie „Yellowjackets“ wäre es fast nicht passiert.

„Es war wirklich ein schönes langes Spiel mit Christina“, sagte Papsidera. „Wir hatten von Anfang an immer über sie gesprochen. Und erst fast am Ende öffnete sich ihr Zeitplan, und dann drehten wir uns dorthin und Tim (Burton, Regisseur von „Wednesday“) hat mit ihr telefoniert und alles hat geklappt.“

Ricci und Burton, der mit der neuen Serie seinen ersten Ausflug in die Regie einer Fernsehserie markiert, hatte zuvor 1999 an dem Film „Sleepy Hollow“ zusammengearbeitet.

„Ich denke, die Idee, wieder mit Tim zu arbeiten, war wahrscheinlich der größte Bonus in unserem Lager“, sagte Papsidera über die Anstellung der erfahrenen Schauspielerin. „Ich denke auch, dass sie auf die Idee kam, an etwas teilzunehmen, das sie auch liebt, und dass es für alle Beteiligten wirklich etwas Besonderes war.“

„Wednesday“ verschwendet sicherlich keine Zeit damit, Riccis Beiträge zu der Figur heimlich zu würdigen. Ohne zu viel zu verderben, zeigt die Pilotfolge eine Gruppe von Menschen, die als Pilger verkleidet sind und sich mit einem treffen unglückliches Schicksal, das in Erinnerung ruft Riccis mehr als denkwürdige Thanksgiving-Szene in „Addams Family Values“ von 1993.

„Auf diese Weise hat die ganze Serie einen gewissen Zufall“, fügte Holland hinzu, als er Ricci erwischte. „Es ist, als ob die Dinge manchmal in letzter Minute zusammenkamen, manchmal, als wir uns an den Haaren rauften und dachten: ‚Wir können das nicht finden, wir können das nicht finden.‘ Und dann würde etwas einrasten. Und die ganze Serie, Sie werden sehen, wenn Sie sich das Ganze ansehen, ist, dass alles irgendwie zusammenarbeitet, fast wie ein Zauberwürfel.“

„Mittwoch“ auch Stars sind unter anderem Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones und Joy Sunday.

Das Casting-Team arbeitete unter der Leitung von Burton, der laut Papsidera eine klare Vision für die Show und die Charaktere hatte.

„Wenn überhaupt, haben wir alle unsere Diskussionen damit begonnen und beendet – mit dem, was Tim gesehen hat und von wem er sich als diese Charaktere angezogen fühlte“, sagte Papsidera.

Als er sich in eine so etablierte Welt wagte, war das Ziel, „zu versuchen, das, was es ist, neu zu erfinden, ohne den Geist davon wegzuwerfen“, fügte er hinzu.

„Es gibt einen gewissen Druck, denn auch … wir sind Fans“, wiederholte Holland.

Holland sagte, sie wolle „die Bedürfnisse und Wünsche aller erfüllen“ und „dem, was wir tun, die gebührende Sorgfalt“ in Bezug auf das Franchise widmen.

„Du willst die Essenz dessen, was diese ursprünglichen Charaktere waren, aber du willst es auf eine neue Art und Weise. Das ist also immer die Herausforderung und die Belohnung, wenn man sie bekommt“, sagte Papsidera.

„Mittwoch“ wird jetzt auf Netflix gestreamt.