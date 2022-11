Mitten im TV-Interview trifft Andrea Kaiser einen Ball am Kopf

Nach der 2:4-Niederlage der Dortmunder bei Borussia Mönchengladbach verlief das Gespräch zwischen TV-Moderatorin Andrea Kaiser und Nachwuchsspielerin Youssoufa Moukoko über eineinhalb Minuten völlig normal. Dann traf plötzlich ein orangefarbener Ball Andrea Kaiser an der linken Stirn. Moukoko, ebenfalls überrascht, hielt die Moderatorin am Arm, Kaiser schmunzelte über den Vorfall. Die Szene wurde nicht im Fernsehen gezeigt, sie war online auf Sat.1 zu sehen.

Andrea Kaiser: „Vielleicht habe ich ein kleines Schleudertrauma“

Kaiser äußerte sich gegenüber „Bild“ zu dem überraschenden Vorfall: Zuvor seien orange Bälle an Gladbacher Fans verteilt worden. „Als ich eine Frage stellte, traf mich ein kräftiger Schuss direkt in die linke Stirn. In der Folge schnappte mein Nacken nach hinten, sagte der 40-Jährige. Und weiter: „Vielleicht habe ich ein kleines Schleudertrauma. Ich wurde abgeklebt.“ um den Hals und habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber mir geht es gut.“

Ihr wurde geraten, Anzeige zu erstatten. „Der Typ wollte wohl Aufmerksamkeit, also Autogramme und Selfies, hat sich dann aber entschuldigt. Deshalb habe ich von einer Meldung abgesehen“, sagte Kaiser.