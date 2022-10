Mittelmeer-Libanon zufrieden mit dem Entwurf eines israelischen Seegrenzabkommens

Das Mittelmeer vor Beirut (Patrick Baz / AFP)

Der endgültige Entwurf eines von den USA vermittelten Abkommens erfüllt alle Anforderungen des Libanon und könnte bald zu einem historischen Abkommen führen, sagte der libanesische Chefunterhändler Bou Saab gegenüber Reuters. Die offizielle Haltung Israels zum jüngsten Entwurf ist jedoch noch nicht klar.

Hintergrund des Streits ist ein Territorialstreit um ein Gebiet im östlichen Mittelmeer, in dem es Gasvorkommen gibt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israel mit Gewalt gedroht, wenn das Land in der Nähe der Meereszone nach Gas sucht. Aus israelischer Sicht liegt das Gasfeld innerhalb seiner Wirtschaftszone und nicht in den umstrittenen Gewässern.

