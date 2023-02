Mittelalterliche Langbögen genauso tödlich wie heutige Infanteriewaffen

Die Briten besiegten die französischen Ritter mit dem Langbogen. Eine neue Untersuchung zeigt, wie tödlich die Verletzungen waren. Die Rotation der Pfeile führte zu besonders schweren Wunden.

Dass die Ritter durch die Erfindung der Feuerwaffen von den Schlachtfeldern vertrieben wurden, ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Im Vergleich zu den frühen Handfeuerwaffen waren weit ältere Bögen des Mittelalters weitaus gefährlicher. Sie verursachten ähnliche Wunden wie heutige Infanteriewaffen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Archäologen der University of Exeter.

Antike Kriegsführung

Fotogalerie der mazedonischen Phalanx – 8 Fotos

8 Bilder



Überraschender Fund



Dazu werteten sie Skelette und Knochen aus, die in einem Dominikanerkloster in Exeter ausgegraben wurden. Ein Glücksfund. Da Quellen den Einsatz von Bögen in den Kriegen des Spätmittelalters belegen, sind Funde von verletzten Skeletten äußerst selten. In einem Kloster in Exeter wurden 22 Knochen oder Knochenfragmente mit Spuren von Pfeilwunden gefunden. Radiokarbontests zeigen, dass die Überreste zwischen 1482 und 1645 n. Chr. Datieren.

Dieser Pfeil durchbohrte den Schädel. © Universität Exeter / PR

Das Team fand einen Schädel, wo der Pfeil in das rechte Auge eindrang und am Hinterkopf austrat. Die tödliche Waffe besaß eine Besonderheit. Dieser Pfeil war so gefiedert, dass er sich während des Fluges im Uhrzeigersinn drehte. Diese Drehung stabilisiert die Flugbahn, weil sie kleine Ungenauigkeiten in der Massenverteilung des Pfeils ausgleicht. Beim Eindringen in den Körper führt diese Verdrehung dann zu besonders schweren Verletzungen, insbesondere wenn eine abgeflachte Spitze verwendet wird. Wissenschaftler konnten nur die Eintritts- und Austrittswunden untersuchen, aber auch das zerfallene Weichgewebe wurde mit einem breiten Kanal aufgerissen.

„Pfeilverletzungen sind schwer zu identifizieren, aber unsere Zusammenstellung zeigt, dass Pfeile, die von Langbögen abgefeuert werden, zu Eintritts- und Austrittswunden im Schädel führen können, die mit modernen Schusswunden vergleichbar sind“, schreiben die Autoren. „Diese Ergebnisse haben tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis der Kraft des mittelalterlichen Langbogens.

Archäologisches Dorf

Im Mittelalter verstümmelten die Engländer ihre Toten aus Angst vor Zombies



Kriegsentscheidende Waffe



Der englische Langbogen ist kein gewöhnlicher Jagdbogen oder ein leichter Bogen, wie er von Reitern verwendet wird. Der englische Langbogen ist etwa 1,8 Meter lang und eine beeindruckende Waffe. Es war ein lebenslanges Training erforderlich, um es zu spannen. Die Bemühungen führten zu spezifischen Veränderungen und Abnutzungen, die an Schützenskeletten festgestellt wurden. Diese Pfeile durchdrangen Kettenhemden und leichtere Rüstungen auf 200 Meter. Je nach verwendetem Pfeil konnten sie auch über 300 Meter weit tragen. Aber anders als in Robin-Hood-Filmen wurden keine Einzelschüsse abgefeuert.

Der Militärhistoriker Andrew Ambert sagte in der Serie „Smithsonian World of Weapons“: „Der Langbogen ist kein Präzisionsinstrument. Er ist nicht dafür ausgelegt, einen einzelnen Mann aus großer Entfernung zu treffen. Er wurde geschaffen, um eine Formation von sich bewegenden Männern und Pferden zu erschießen auf die Kanoniere. Sie feuern Salven auf die Masse der Feinde ab. Es ist eine Art Massenfeuer, es ist ziemlich modern.“

Steitwagen finden

Mit Schmuck und Streitwagen – so ging ein Paar in die Ewigkeit

6 Bilder



Riesige Salven



Während des Hundertjährigen Krieges setzten englische Fußsoldaten diese Waffe ein, um die schwer gepanzerten französischen Ritter zu besiegen. Die Bogenschützen erschienen immer in großen Gruppen und regneten einen Pfeilregen auf die feindliche Formation in Salven. Ob und wo die Pfeile den Körper trafen, war dann zufällig. Aufgrund der überfüllten Kampflinien fanden sie immer ihre Opfer. Auch wegen der hohen Schützenfrequenz. In der Schlacht von Crecy im Jahr 1346 – der ersten großen Schlacht des Konflikts – sollen englische Bogenschützen 35.000 Pfeile in einer Minute abgefeuert haben. Auf diese Weise brachen sie die Angriffsdynamik der Franzosen und konnten die Schlacht gewinnen, obwohl sie nur 14.000 bis 30.000 Franzosen zahlenmäßig unterlegen waren. Nur schwere und teure Panzerplatten verhinderten das Durchschlagen der Pfeile.

Die aristokratische Ritterschaft verachtete Fernwaffen, weil sie den gepanzerten Ritter obsolet machten. Das bedeutete jedoch, dass der Tötungsradius der gepanzerten Krieger kaum mehr als zwei Meter betrug. Es war absolut zwecklos, in schwerer Rüstung 200 oder gar 300 Meter über das Schlachtfeld zu stapfen und zu hoffen, den Feind lebend zu erreichen.

Quelle: Smithsonian, The Antiquaries Journal

Lesen Sie auch:

Wie Bauern die stolzen Ritter besiegten und die Schweiz zur Supermacht wurde

Sport in voller Rüstung – so hart mussten die Ritter trainieren

Die Habsburger Kiefer – wie Inzucht das spanische Reich ruinierte

Männliche Hexe – wegen ihrer Schulden kassiert die katholische Kirche seit über 400 Jahren die Stadt Trier