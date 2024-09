Deze Duitse grenscontroles werden volledig uitgevoerd door Konservatives in het EU-Ausland. De Griekse premier zal binnenkort aanwezig zijn, maar er zal geen onmiddellijke follow-up zijn voor de komst van het land. Omdat de grensbewaking in het Mittelmeer goed was, woonden de Duitsers hier.



De Duitse politiek is langdurig, maar niet voor de leefomgeving van het Europese Ausland. Dat is een ander beeld. Diese Meinung äußerte jüngst Bundeskanzler Karl Nehammer. Das war beim Wien-Besuch seines griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis. Beide regeringsleiders zijn verantwoordelijk voor de centrale rechtse club EVP, maar hebben meer kritische ideeën over migratiedebatten. Dit is het migratiethema voor de EU als een groot thema en voor een gezonde toekomst, zodat Nancy Faeser in de toekomst bij Gerhard Karner zal zijn. Kanzler Nehammer is blij met deze nieuwe grenscontroles, waarin er een Duitse Sinneswandel glaubte is.

De gast is anders en kritisch op de controles en andere elementen van het Duitse migratiebeleid. Zelfs dan is er een good-cop-bad-cop-spel van beide oorlogen. Deze mensen zijn als zodanig – legitiem – zelfs als ze in hun eigen land zijn, en ook op basis van hun „afhankelijkheid“ van migranten in hun eigen land, die in Duitsland wonen.

Denn über Griechenland gelangen noch immer tagch Migranten nach Deutschland. Veel mensen reizen naar Syrië, Afghanen, Irakezen en anderen op de luchthavens van Stuttgart. Ihrem Schutzgesuch wordt hier door niemand beïnvloed – trots op de nieuwe Rhetorik der Regierung. De federale politie krijgt een veiligheidskaart voor de Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe. Het bericht van de Stuttgarter Zeitung. Of u een migrant bent met een beschermende status (dat u in een asiel verblijft) of niet, het is niet duidelijk. De Bundespolizei was de laatste weken na het einde van het nieuwsbericht ook erg slim, maar het was op zichzelf essentieel. Angeblicher Grund: knappe Zeitressourcen. Eigentlicher Grund: Maulkorb von Faeser.

Vielleicht sinds es ook Dublin-Fälle, die Faeser eigentlich in Ankerzentren zal blokkeren. Aber genau weiss man das nicht. En dan lukt dat niet zonder problemen, maar het Duitse Verwaltungsgericht das in Bezug auf Griechenland verboten haben. Dit is een Frage von Wochen, bis der Gesamte Faeser-Dublin-Schwindel auffliegt. En het is dus heel goed, wat betekent dat je de stromingen van Duitsland kunt volgen. De mens ziet het nooit meer, als hij in die gebouwen is, kun je je vliegtickets vrijgeven, waar dat zal komen.

Eine großzügige Sozialpolitik – zo elastisch, wie kan zien

Ook al maken ze geen deel uit van het land, wij zijn verantwoordelijk voor de migranten die van Griekenland naar Duitsland reizen. Mitsotakis heeft in een radio-interview, dat ook door de officiële premier kan worden bekeken, een duidelijk antwoord gegeven. Mitsotakis presenteert een enkel festival, het thema migratie wordt niet vaker gehoord dan de grote problemen van de Griekse burgers. Waarom? „We willen een oplossing.“ Het is niet gemakkelijk om van het „verlies“ dat ermee gepaard gaat af te komen. De grote unordnung auf den Inseln der östlichen Ägäis ist sicher vorbei, insofern auch der Protest dagegen (denk maar aan het Lager Moria op Lesbos). Maar dan is er meer informatie over de fort-laufing illegals Einreisen en de zichtbare Schlepperwesen. Veel partijbanden spelen een grote rol in het land en worden verhinderd om een ​​“protestgolf“ te hebben in het kader van de regelgeving, en in de toekomst zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn in het land op de Boden.

In uw laatste herfst is het thema er nog steeds en nog meer van het huidige Europa, en de interviewer is er dringend in geïnteresseerd. Een „bron van extreme rechten“ zal Europa tot leven brengen. Mitsotakis erklärt dazu: Het thema van het beschaafde Europa en heel Duitsland. De Duitsers hadden „een zeer geduldige en goed georganiseerde situatie, een belangrijk sociaal beleid met de migranten, die nu sterke sociale reacties hebben“. Voor deze reactie met het begrip van begrip.

„Elastisch en gezond“, zodat de Engelse Nachrichtenportal Liberal, de Duitse Migrationspolitik über Jahre – ähnlich einem Gummiband, die steeds gezonder is, manchmal in het aangezicht van de kinderen. De Duitse machthebbers kunnen zich in de Urteilen Duitse Gerichte man gedragen, terwijl de Australische Tater, de naam van asielmigranten, de zusters en de schizofrenie in Gelten worden, als ze nu zijn “Schub” tritt zijn.

Mitsotakis vraagt ​​om meer geld voor grensbewaking

Met de nieuwe Grenzbeschlüssen erft de Ampel niet de Wünsche aller Nachbarn. In de Europese Hauptstädten is er sprake van een onbillijke oplichting, het veldleicht zal de afschaffing van de Schengen-Grenzkodexes sterven. Zelfs als de premier erachter komt dat “het niet mogelijk is om het te tolereren”. Het „Antwort“ kon niet worden toegelaten tot de Schengen Abschaffung en zou er ook niet in komen, omdat „de bal in het land van het land en de buitenlandse grenzen zal reizen“.

Mitsotakis zal dat niet accepteren. Er is geen urgent probleem met het probleem in Griekenland. Vermutlich weisss der premier, dass es mit deutschen “Controls” änst nicht zo weit here, wie zou dat in Australië denken. Selbst Dublin-Rückkehrer in andere EU-Länder was absoluut niet beschikbaar, maar toen Dublin-Zentren en de Grenzen werden geboren.

Mitsotakis‘ aus seiner Sicht durchau logischer Schluss: Griechenland brauche meer EU-Gelder, um die Außengrens noch besser zu bewachen. Daneben die Mitsotakis de kritiek op de Griekse keuken hebben gegeven, die steeds meer mensen hebben gekregen, zullen naar hen luisteren nadat ze een “actieve Abwendung” illegale Einreisen hebben gehoord. „Als je een fan bent van de Türkei, dan moet je gelukkig zijn in de Türkei. De Kustwacht is geen Empfangsdienst voor illegale migranten.‘ Vanwege het feit dat de Turken een eigen geest hebben, is de ‚Instrumentalisierung‘ van de migratie ook mogelijk. Angeblich is de Zusammenarbeit mit Griechenland nun “zufriedenstellend”.

In New York hebben Mitsotakis en Erdogan de „intensivering“ van hun werk besproken: de mens zal de Schleppernetze accepteren, die de nieuwe vestigingen op Rhodos en de omliggende eilanden zal accepteren. Dit zal de minister helpen de volgende vergadering voor te bereiden voor de „Hoogste Samenwerkingspercentages“ tussen de twee regeringen, die voor januari zullen worden geplant. Dit geldt allemaal voor een zeer pragmatische visie, die beter is dan de economische aspecten van de werkomgeving.

Deutschland bleibt der Magnet, der alles anzieht

Mitsotakis fordert in Grunde etwas sehr Einfaches von Deutschland: Stellt de Magneten ab, der die Migranten – auch über Griechenland – nach Deutschland streefde naar minder. Het is belangrijk dat het Duitse sociale systeem groot genoeg is, dat er goed voor de asielzoeker wordt gezorgd, zodat we er nog lang van kunnen blijven genieten, zodat we goed kunnen blijven leven in Duitsland, met Duitse Leistungsempfängern gleichstellt. Burgeruitkering voor verplichte migranten – zij wonen in een EU-land, zelfs na 18 maanden, na 36 maanden.

Tegenwoordig zijn deze regels in andere landen breder beschikbaar: in Nederland wordt de staat zelf binnenkort volledig gedekt door de financiering van kosten en logistiek voor abgelehnte Asylbewerber zurück. Ze zijn niet van lange duur en ze zijn nog niet betrokken bij de stad, maar ze spelen nog steeds spelletjes. In Denemarken zijn we ons waarschijnlijker bewust van onze plichten en kunnen we de last van het reizen met migranten aan.

Bovendien beschikt de kleine Zypern over de mobiele strijdmacht „Flut“, de Inselland buchstäblich die Syrer, aber auch Afrikaner uit het zuiden van de Sahara in het grotere Zahl zuführt. Door het lijden van de man na een gelukkig leven zullen alle dingen een (kleinere) Rückkehrprämie zijn. Außerdem Power Zypern laut FAZ in Herkunftsländern wie Nigeria, Kamerun of dem Congo (DRK) Werbung gegen die Einreisen zu machen. Deutschland bleibt aber der Magnet, der fouten, als niet alles van dieser Migratie anzieht. Na de Schau-Maßnahmen an der Grenze sollte die Regierung daher een een wirkliche Reform der gesetzlichen Grundlagen von Asyl und Migration gehen.