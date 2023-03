Die snelle Entwicklung des Impfstofs Spoetnik V ist een grotere Erfolg für Rusland in der Corona-Krise. Een van de Väter des Vakzins is de Wissenschaftler Andrej Botikow. Er is jetzt in seiner Moskauer Wohnung offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen.

Media berichten dat in Moskou één van de Russische Corona-Impfstoffs Sputnik Vermordet is. Andrej Botikow heeft tot in de toekomst Wohnung in der Russische Hauptstadt aufgefunden, heißt es unter andersem beim Onlinemedium Mash. Der 47-jarige Wissenschaftler wurde offenbar ermordet.

Laut der Russische Ermittlungsbehörde nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Dabei soll es sich um one vorbestraten 29 Jahre alten Sexarbeiter traden. Dieser habe standen, Botikow am vergangenen Donnerstag in dessen Wohnung mit onem Gürtel erwürgt zu haben. Beiden zijn Männer hätten sich um Geld geschreven. Laut Mash wurde auch die 18 jaar Freundin des Sexarbeiters als mutmaßliche Mittäterin verhaftet.

Botnikoorlog als een van de Gesichter hinter dem russische Prestigeprojekt Sputnik V bekannt. De Mitarbeiter van de Gamaleja-staatsinstituten voor epidemiologie en microbiologie maken gebruik van Mitinhaber des Patents des Vakzins. Rusland heeft een impfstoff in Rekordgeschwindigkeit entwickelt en deutlich schneller auf den Markt as the westlichen Länder. Het werk van Regierung en Medien als großer Erfolg gefeiert. Aan de andere kant, Botnikow den Messages zufolge von Präsident Wladimir Putin den Verdienstorden für das Vaterland verliehen.

Internationale Wissenschaftler heeft zweifel en den studie gedaan, die Wirksamkeit von Sputnik V belegen sollten. In felle westelijke Ländern is der Impfstoff bis heute nicht zugelassen be. Dagenlang liefelijk Rusland nach eigenen Angaben mehr als een Milliard Dosen en Dutzende voor allem ärmere Länder aus. In Rusland liggen ze vaak in de buurt van de meeste mensen die in Europa en de VS worden geïmpliceerd met vervuilende impfstoffen.