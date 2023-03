Volgens een woordvoerder van de senator is Mitch McConnell, leider van de senaatsminderheid, woensdag laat in het ziekenhuis opgenomen na een val.

David Popp, de communicatiedirecteur van de Kentucky Republikein, zei in een verklaring: “Vanavond struikelde leider McConnell tijdens een privédiner in een plaatselijk hotel. Hij is opgenomen in het ziekenhuis waar hij wordt behandeld.”

Er was niet onmiddellijk meer nieuws over zijn toestand beschikbaar.