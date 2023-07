In Washington versammelten sich Aktivisten, um die Freilassung des inhaftierten WikiLeaks-Herausgebers zu fordern

Der Geschäftsmann Ben Cohen und mehrere CodePink-Aktivisten wurden am Donnerstag vor dem US-Justizministerium festgenommen, nachdem sie die Freilassung des inhaftierten WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange aus einem britischen Gefängnis gefordert hatten.

„Wenn sich die Dinge nicht ändern und wenn wir sie nicht ändern, geht die Pressefreiheit in Rauch auf.“ Cohen erzählte es der kleinen Gruppe von Aktivisten, die sich vor dem DOJ-Gebäude versammelt hatten, bevor er eine Requisite mit der Aufschrift „The Bill of Rights“ in Brand steckte.

„Ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie, denn nur die Presse kann die Regierung zur Rechenschaft ziehen.“ er fügte hinzu.

Cohen forderte ein Treffen mit Generalstaatsanwalt Merrick Garland, um die anhaltende Inhaftierung von Assange zu besprechen. Nachdem man ihm mitgeteilt hatte, dass er keinen Termin habe, setzte er sich an den Eingang des Gebäudes und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen. Anschließend wurde er von der Heimatschutzpolizei festgenommen.

Bei dem Protest war auch eine Plakatwand mit einem Zitat von Assange zu sehen „Zensur ist etwas für Verlierer“ montiert auf einem Lastwagen, der auf der Straße vor dem DOJ parkte.

Assange wird seit April 2019 im Belmarsh-Gefängnis im Süden Londons festgehalten, nachdem Ecuador auf Druck der USA sein Asyl annulliert hatte. Er hatte fast sieben Jahre in der Botschaft des lateinamerikanischen Landes verbracht und Zuflucht vor erfundenen schwedischen Anschuldigungen gesucht, die er als Front für die Verfolgung durch die USA bezeichnete.









Nach seiner Verhaftung entsiegelte Washington eine jahrelange Anklage gegen den WikiLeaks-Herausgeber auf der Grundlage des Spionagegesetzes wegen der Veröffentlichung von Dokumenten über den Irak- und Afghanistan-Krieg im Jahr 2010. Unter den Funden befanden sich das berüchtigte „Collateral Murder“-Video, das zeigt, wie das US-Militär Zivilisten tötete, sowie andere geheime Dokumente. Bei einer Auslieferung und Verurteilung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft.

Eine Reihe ausländischer Staats- und Regierungschefs, Medienvertreter und sogar prominente Mitglieder der regierenden Demokraten haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, die Anklage gegen Assange fallenzulassen – bislang erfolglos.

Cohen und sein Geschäftspartner Jerry Greenfield gründeten 1978 gemeinsam Ben & Jerry’s Ice Cream, wobei soziale Gerechtigkeit einer der Schlüsselwerte des Unternehmens war. Er trat 1996 als CEO zurück, blieb aber im Vorstand, nachdem das Unternehmen im Jahr 2000 an den multinationalen Konzern Unilever verkauft wurde. Cohen setzte auch sein soziales Engagement fort, indem er an die Demokraten spendete und verschiedene fortschrittliche Anliegen in den USA und im Ausland unterstützte.