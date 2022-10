Mitbegründer des legendären Energy-Drinks stirbt – RT Games & Culture

Der österreichische Milliardär Dietrich Mateschitz, Mitbegründer von Red Bull, dem bekanntesten und meistverkauften Energy-Drink der Welt, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Laut Reuters kämpfte er gegen Krebs.

Mateschitz wurde 1944 in Sankt Marein im Murztal geboren. Während einer Reise nach Südostasien entdeckte er, dass das lokale koffeinhaltige Getränk Krating Daeng, das vom thailändischen Geschäftsmann Chaleo Yoovidhya entwickelt wurde, seinen Jetlag linderte. Mateschitz war dann 1984 Mitbegründer von Red Bull in Partnerschaft mit Yoovidhya und führte die globale Marke 1987 ein.

Mateschitz bewarb das Getränk von Anfang an mit Assoziationen zu Extremsportarten wie Surfen, Wintersport, Motorsport und Mountainbiken.

Das Unternehmen sponserte viele Veranstaltungen und Sportler. Es besitzt derzeit zwei Formel-1-Rennteams, Oracle Red Bull Racing und Scuderia AlphaTauri, früher bekannt als Scuderia Toro Rosso.









Das sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali „tief betrübt“ durch die Nachricht vom Tod von Mateschitz. „Er war ein unglaublicher, visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern und die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist.“ er erklärte.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer bezeichnete Mateschitz als „ein großer Innovator“ Wer war „zeitlebens äußerst sozial engagiert.“ Der Präsident des Landes, Alexander Van der Bellen, sagte, der Geschäftsmann habe es getan „hat Österreichs Unternehmens- und Sportlandschaft wie kaum ein anderer geprägt“, und fügte hinzu, dass sein Leben vielen als Inspiration diente.

Im Jahr 2001 gründete Mateschitz die jährlichen Taurus World Stunt Awards, die Stunt-Darsteller in Filmen ehren. Im Jahr 2012 führte das Unternehmen das Red Bull Stratos-Projekt durch, bei dem der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner in einer an einem Heliumballon befestigten Kapsel 39 Kilometer (24 Meilen) über der Erde aufstieg und die Schallmauer durchbrach, indem er im freien Fall und mit dem Fallschirm in die Wüste von New Mexico absprang .