Mitarbeiter verärgert über Führung: RBB dünnt Programm wegen Streiks aus

Der RBB muss Eisen sparen. Dass es in der Führungskrise des Senders um Vetternwirtschaft und üppige Chefgehälter geht, steigert den Ärger der Mitarbeiter zusätzlich. Ein Warnstreik für einen Inflationsausgleich betrifft das Programm.

Wegen eines Warnstreiks der RBB-Mitarbeiter ist das einstündige „ARD-Mittagsmagazin“ im Gemeinschaftsprogramm von Das Erste und ZDF ausgefallen. Um 13 Uhr sahen die Fernsehzuschauer stattdessen das Programm des ARD-Nachrichtensenders Tagesschau24. Normalerweise strahlt das ZDF auch das „ARD-Mittagsmagazin“ aus, und der Sender verlängerte sein Magazin „Turntable“ als Ersatzprogramm. Grund für den Warnstreik sind Tarifverhandlungen. In der RBB-Sendung war der Streik sowohl im TV als auch im Radio deutlich zu spüren. Gegen 13 Uhr strahlte der RBB-Fernsehsender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg statt einer Nachrichtensendung einen zehnminütigen Bericht über Wassertiere aus. Der RBB rechnete damit, dass weitere Nachrichtensendungen abgesagt würden.

Es gab auch morgens und den ganzen Tag über Auswirkungen im Radio. Nach Angaben des RBB übernahm beispielsweise ab 10 Uhr das rbb24 Inforadio das Programm von NDR Info auf seinen Frequenzen. rbbKultur sendete ein Ersatzprogramm. Die Programme Radioeins, Antenne Brandenburg und rbb 88,8 wurden stellenweise ausgedünnt, Fritz lief mittags eine aufgezeichnete Sendung. rbb24 berichtet aktuell online, allerdings in geringerem Umfang als sonst. Der ARD-Sender informiert auf seiner Homepage: „Es gibt heute erhebliche Einschränkungen in unserem Programm. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Gewerkschaften hatten von 4.30 bis 22.30 Uhr zum Streik aufgerufen. Am Mittag gab es eine Kundgebung vor dem Hauptstandort in Berlin-Charlottenburg. Verdi sprach von Hunderten Teilnehmern. Allein die mitgebrachten Plakate der Mitarbeiter machten deutlich, dass auch die aktuelle RBB-Krise um Vetternwirtschaftsvorwürfe an der Spitze, umstrittene Führungskräftezulagen und Personalpolitik für Unmut sorgen.

Vernau: „Finanzieller Spielraum ist begrenzt“

Die Krise des RBB hat auch dazu geführt, dass überhaupt erst deutlich wurde, wie stark der Spardruck auf die ARD in den nächsten Jahren steigen wird. Auch in anderen ARD-Häusern hatte es zuletzt Tarifverhandlungen gegeben, Einigungen waren bereits erzielt worden. RBB-Geschäftsführerin Katrin Vernau sagte: „Wir bedauern die Programmfehler, haben aber gleichzeitig Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaften nach einem angemessenen Inflationsausgleich.“ Der finanzielle Spielraum des Senders ist begrenzt. „Vor allem können wir in den laufenden Tarifverhandlungen nicht einfach nur Geld verteilen, sondern wollen den Neustart im Unternehmen nutzen, um zum Beispiel strukturelle Ungleichbehandlungen zwischen Festangestellten und freien Mitarbeitern dauerhaft auszugleichen.“ Dazu bedarf es einer belastbaren Analyse der bisherigen Situation, die noch nicht vorliegt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, weil wir einen tragfähigen Tarifvertrag wollen und so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren wollen“, sagte Vernau, der im Herbst als Direktor angetreten ist und den Sender aus dem heraus führen soll Krise.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in Berlin sprach von früher „Misswirtschaft und Selbstbedienungsmentalität auf Führungsebene“. Die Mitarbeiter sollten dafür nicht zur Kasse gebeten werden. Verdi etwa fordert in der aktuellen Tarifrunde eine Erhöhung um einen monatlichen Festbetrag von 555 Euro für alle festangestellten und freien Mitarbeiter und alle Auszubildenden sowie eine Anhebung des Entgeltrahmens. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

In der Zwischenzeit traf sich der Rundfunkrat des Senders, um die Anwaltskosten zu besprechen, die dem Sender im Umgang mit dem gefühlten Skandal entstehen. Derzeit arbeitet unter anderem eine externe Anwaltskanzlei noch an einem Abschlussbericht einer Prüfung, die der Compliance-Beauftragte und der Vorstand in Auftrag gegeben hatten. Ein Termin für den Bericht steht noch nicht fest. Der Vorstand des Senders sagte bei der Sitzung, die Kanzlei habe Ende April ein Gespräch – allerdings mit Vorbehalt – einberufen. Nach neuesten Angaben des Senders Vernau beliefen sich die Anwaltskosten dieser Kanzlei im vergangenen Jahr auf knapp eine Million Euro. Insgesamt sind seit Ausbruch des Skandals bis Ende 2022 Anwaltskosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro angefallen, die sich auf mehrere Kanzleien verteilen.