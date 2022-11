Mitarbeiter des Samsung European Public Affairs Office diskutieren über ihre ESG-Kultur – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics hat seine neue Umweltstrategie angekündigt, eine umfassende Anstrengung, sich der globalen Bewegung zur Bekämpfung des Klimawandels anzuschließen. Im Mittelpunkt der neuen Verpflichtung steht das Erreichen von Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2050 durch den Einsatz innovativer Technologien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit im gesamten Produktionsprozess, Produktlebenszyklus und mehr — eine grünere Zukunft für alle zu ermöglichen.

Im Einklang mit dieser Vision hat ESG — oder Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung — ist bei Samsung Electronics viel mehr als nur ein Schlagwort, und wir glauben, dass positive Auswirkungen auf den Planeten bei unseren Mitarbeitern beginnen. Aus diesem Grund heben wir Samsung-Mitarbeiter auf der ganzen Welt hervor, die bei der Kultivierung einer Kultur der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung führend sind. Wir brechen die Vor- und Nachteile von ESG bei Samsung auf und beantworten Ihre Fragen dazu, wie wir eine bessere Zukunft für alle aufbauen.

Als nächstes in unserer neuen Serie darüber, wie Samsung-Mitarbeiter weltweit eine nachhaltigere Zukunft aufbauen, haben wir zwei Frauen, die den Weg weisen, Francesca Falco und Paula Byrne vom Samsung European Public Affairs Office.

Ein Tag im Leben von ESG-Influencern

Brüssel ist mehr als Schokolade und Waffeln. Brüssel liegt in Belgien und ist aufgrund seiner langen Geschichte als Sitz mehrerer wichtiger EU-Institutionen, darunter die Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union, der Europäische Rat und das Europäische Parlament, als inoffizielle Hauptstadt der EU bekannt. Da ESG einer immer strengeren europäischen Gesetzgebung unterliegt, ist das Europäische Public Affairs-Büro von Samsung mit Sitz in Brüssel ein wesentlicher Bestandteil der ESG-Bewegung im gesamten Unternehmen und auf dem Kontinent.

Francesca und Paula arbeiten gemeinsam für Samsung im Brüsseler European Public Affairs Office und stärken die ESG-Strategie von Samsung. „Unser Büro ist für die Regierungsbeziehungen zu den EU-Institutionen zuständig“, sagte Francesca. „Dazu gehört der Aufbau und die Pflege starker Beziehungen mit der EU, internationalen Organisationen und anderen Interessengruppen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Corporate Citizenship.“

Das Paar überwacht und bietet Anleitung zu Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung nicht nur über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, sondern auch über die Unternehmensaktivitäten von Samsung. Von der Veröffentlichung regelmäßiger Berichte über Umweltauswirkungen bis hin zur Zusammenarbeit mit Führungskräften, um unternehmensweite Transparenz zu gewährleisten und eine übergreifende Strategie für Europa zu schaffen, vereinen diese beiden Frauen Menschen und Richtlinien, um eine nachhaltige Bewegung in ganz Samsung anzuführen.

Wie sieht also ein Tag im Leben dieser ESG-Experten aus?

Francesca und Paula mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Für sie ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Job — Es ist ein Lebensstil. Glücklicherweise macht das Samsung-Büro in Brüssel es den Mitarbeitern leicht, umweltfreundlich zu leben. Da sich das Büro in einer fußgängerfreundlichen Gegend befindet, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und leicht mit dem Fahrrad zu erreichen ist, entscheiden sich viele Mitarbeiter für umweltfreundlichere Wege zur Arbeit. Dies reduziert nicht nur ihren Fußabdruck, sondern bringt ihnen auch etwas gesunde tägliche Bewegung ein.

Sobald sie im Büro sind, begrüßen sich Francesca und Paula immer, bevor sie ihren Tag beginnen. Ihre Tagesabläufe sind sehr unterschiedlich — ESG ist ein weites Feld, daher sind ihre Agenden nie ganz gleich.

„In einem Moment organisiere ich eine Veranstaltung für Studenten, im nächsten lese ich die neueste Verordnung der Europäischen Kommission zum Ökodesign und einen Moment später treffe ich mich mit anderen Unternehmen, um über Energieeffizienz zu diskutieren“, sagte Francesca. „Ich decke ein breites Spektrum an Themen und Aufgaben ab, sodass es nie langweilig wird.“

Aufbau einer nachhaltigeren Lieferkette

Paula glaubt vor allem an die Kraft der Partnerschaft – die sie täglich in ihre Rolle als Environmental Social Governance Expertin für Samsung European Public Affairs einbringt.

Paula war sehr leidenschaftlich bei ihrer Arbeit, bei der sie Lieferanten und Kunden in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Wohlbefinden, gute Arbeitspraktiken, Menschenrechte und Umwelt beriet, was bereits zu fruchtbaren Ergebnissen geführt hat. Als globales Unternehmen hat die Lieferkette von Samsung eine enorme Reichweite und Präsenz. Durch die Zusammenarbeit mit Männern und Frauen, die die Zukunft von ESG-Standards in Europa und auf der ganzen Welt gestalten, hofft auch Paula, die Zukunft von ESG bei Samsung zu gestalten.

Samsung hat einen gründlichen und transparenten Bewertungsprozess und Kriterien für seine neuen Lieferanten eingeführt. „Das Umweltpartner-Bewertungssystem von Samsung stellt sicher, dass alle Materialien, die für Samsung-Produkte verwendet werden, keine schädlichen Chemikalien oder Materialien enthalten“, erklärte Paula. „Durch dieses Programm fordert Samsung alle Partnerunternehmen auf, Umweltkriterien zu erfüllen und sich regelmäßig selbst zu bewerten.“

Samsung strebt den Aufbau strategischer Partnerschaften mit den leistungsstärksten Lieferanten auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens an und bietet seinen Lieferanten eine Vielzahl von Programmen zur Unterstützung von Finanzierung, Bildung und Innovation an.

Laut Paula sind diese Partnerschaften eine perfekte Win-Win-Situation für Samsung und seine Kunden, um nachhaltige Werte zu schaffen. Sie plant, durch den Austausch von Fähigkeiten und Wissen bessere Ergebnisse zu erzielen und den Ruf von Samsung und ihren Kunden als nachhaltige Unternehmen aufzubauen.

Helfen Sie Schülern, online sicher, verantwortungsbewusst und gesund zu bleiben

Als Senior Corporate Citizenship and Sustainability Expert bei Samsung European Public Affairs ist Francesca daran interessiert, die Corporate Citizenship-Aktivitäten des Unternehmens in Europa mit Schwerpunkt auf Bildung und digitalem Wohlbefinden zu leiten.

Die Arbeit in einem so großen Umfang ist sicherlich beeindruckend, aber der persönliche Einfluss, den Francesca auf das tägliche Leben der Menschen hat, begeistert sie am meisten. Ein herausragendes Beispiel waren die Aktivitäten von Samsung zur Förderung der Online-Sicherheit bei jungen Menschen, Eltern und Lehrern, was auch Francescas erstes Projekt im Unternehmen war.

„Samsung verkauft jedes Jahr Millionen von technologischen Produkten, die in die Hände junger Verbraucher gelangen könnten“, sagte Francesca. „Ich bin stolz darauf, dass wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen in vielen europäischen Ländern dazu beitragen, Bewusstsein zu schaffen und die technischen Tools bereitzustellen, die Minderjährige, Eltern und Betreuer benötigen, um unsere vernetzten Geräte sicher zu verwenden.“

In Bezug auf Samsungs Ansatz zur Online-Sicherheit erklärte Francesca, dass wir Menschen mit digitalen Fähigkeiten vorbereiten, Wissen und Werkzeuge bereitstellen müssen, um Technologie umsichtig und sicher zu nutzen und Benutzer vor schädlichen Inhalten oder Verhaltensweisen zu schützen. Als Teil von Samsungs „Better Internet for Kids Youth Pledge“ mobilisierte Francesca mehrere europäische Tochtergesellschaften, um zusammenzuarbeiten und Workshops zu organisieren, um Jugendliche in Samsungs Diskussionen über altersgerechtes Design und Online-Sicherheitsfunktionen einzubeziehen.

Francesca hatte sogar die Gelegenheit, die Bemühungen von Samsung auf dem Safer Internet Forum 2020 und später vor europäischen Institutionen und Interessengruppen vorzustellen – und demonstrierte die große Reichweite ihrer Bemühungen.

„Diese Art von Aktivität, die über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgeht, zeigt, dass Samsung ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um eine bessere Zukunft zu gestalten“, sagte Francesca. „Jetzt, wo Samsung sein neues angekündigt hat Umweltstrategiefreuen wir uns darauf, die Klimaschutz- und Kreislaufwirtschaftsbemühungen unseres Hauptsitzes mit regionalen Initiativen zu unterstützen.“

Aufbau einer grünen Unternehmenskultur

Francesca und Paula streben danach, umweltbewusst zu sein, egal ob sie zu Hause oder im Büro sind. Zum Beispiel versuchen sowohl Francesca als auch Paula, nachhaltigere Entscheidungen als Teil ihrer Bürokultur zu fördern, wie z. B. die Reduzierung des Papier- und Plastikverbrauchs und die effizientere Organisation des Recyclings.

Ihr gesamtes Büro stieg sogar ein, installierte ein Wasserfiltersystem für Trinkwasser – wodurch die Verwendung von Plastikflaschen eliminiert wurde – und ersetzte die Kaffeekapselmaschine durch eine Bean-to-Cup-Kaffeemaschine.

Schließlich glaubt Francesca, dass alles auf die Denkweise ankommt, wenn es darum geht, Änderungen vorzunehmen, die den Planeten schützen.

„Das Haupthindernis für echte Veränderungen ist das Gefühl, dass individuelle Entscheidungen keine oder nur begrenzte Auswirkungen haben. Das ist alles andere als wahr“, sagte Francesca. „Unsere Wahl, wie wir zur Arbeit kommen, was wir essen, wie wir Meetings abhalten und wie viele Geschäftsreisen wir unternehmen, kann die Menschen um uns herum inspirieren und eine Welle der Veränderung auslösen.“

„Wir haben einen Planeten, und seine Misshandlung betrifft uns alle“, fügte Paula hinzu. „Es ist wichtig, Mitarbeiter und Verbraucher dazu zu bringen, bessere Entscheidungen für die Umwelt zu treffen. Umweltschäden sind eng mit Menschen, unserer Arbeit, unserer Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden und der Stabilität in unseren Gemeinschaften verbunden.“

Grün ist Gold

Im Laufe der Jahre hat sich Nachhaltigkeit von einem „gut zu haben“ zu einem „must have“ entwickelt. Von der individuellen bis zur unternehmensweiten Ebene gibt es ein viel größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit von ESG in Unternehmen. Diese Leidenschaft beginnt bei den Mitarbeitern und treibt positive Veränderungen bei Samsung auf allen Ebenen voran: von Design und Fertigung bis hin zu Vertrieb und Kommunikation.

„Es ist entscheidend, dass mein Arbeitgeber ein verantwortungsbewusster Unternehmensbürger ist, weil ich für ein Unternehmen arbeiten möchte, das meine Werte teilt und zu meinem Lebensstil passt“, sagte Francesca. „Ich liebe es, mein Wissen und meine Fähigkeiten einzusetzen, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, und ich bin sehr stolz darauf zu wissen, dass ich mit Samsung zur Einführung und Umsetzung von Umwelt- und Bildungsaktivitäten beigetragen habe.“

„Technologie kann wirklich zum Wohle des Planeten, des Profits und der Menschen eingesetzt werden“, fügte Paula hinzu. „Für ein Unternehmen zu arbeiten, das den Schutz unseres Planeten als Hauptziel betrachtet, ist klug und kann für zukünftige Generationen im Geschäft bleiben.

Unternehmen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz des Ökosystems und der Erhaltung natürlicher Ressourcen für zukünftige Generationen. Bei Samsung streben wir danach, der sozial verantwortungsvollste Arbeitsplatz zu sein, der wir sein können, und Nachhaltigkeit in das tägliche Leben unserer Mitarbeiter zu integrieren.