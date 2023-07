Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Stress und Ernährung eng miteinander verbunden sind. Unter Druck greifen viele zu ungesunden, kalorienreichen Lebensmitteln, die zu Übergewicht führen können. Aber warum führt Stress zu Heißhunger? Und was können Sie dagegen tun?

Die Zeit drängt, der Chef setzt Sie unter Druck. Der Haushalt ruft an und die Kinder streiten. In Stresssituationen greifen viele Menschen gerne zu Schokolade, Nüssen, Chips und anderen kalorienreichen Genussmitteln. Gerade bei längerem Gebrauch kann dies jedoch zum Problem werden.

„Stress schaltet den Teil des Gehirns ab, der uns sagt, dass wir genug gegessen haben“, erklärt der Neurobiologe Herbert Herzog vom Garvan Institute for Medical Research in Sydney. Herzog und Kollegen untersuchten an Mäusen, wie sich chronischer Stress auf Essverhalten und Gewicht auswirkt.

„Wir haben gezeigt, dass chronischer Stress in Kombination mit einer kalorienreichen Ernährung zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme und einer Vorliebe für süße, herzhafte Lebensmittel führen kann, was wiederum Gewichtszunahme und Fettleibigkeit begünstigt“, sagte Herzog. „Gestresste Mäuse, die eine fettreiche Diät erhielten, nahmen doppelt so viel zu wie Mäuse, die dieselbe Diät erhielten und nicht gestresst waren“, erklärt Forscherkollege Kenny Chi Kin Ip.

Nicht jeder isst mehr, wenn er gestresst ist

Auch andere wissenschaftliche Daten zeigen, dass Stress dazu führen kann, dass Menschen mehr kalorienreiche und ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen, sagt André Kleinridders von der Universität Potsdam. Allerdings ist noch immer nicht ausreichend geklärt, warum manche Menschen stressempfindlich sind und andere nicht. Auch ist nicht ausreichend erforscht, warum manche Menschen bei Stress mehr essen – andere weniger.

Psychologisch gesehen sei die wohltuende Wirkung des Essens erklärbar, sagt der psychologische Psychotherapeut und Autor Michael Macht („Hunger, Frust und Schokolade“). Die beruhigende Wirkung sorgt dafür, dass Menschen überhaupt nichts essen. Bei emotionalem Stress wird dieser Effekt missbraucht, nämlich um den Stress besser zu bewältigen. „Es ist ein Muster, das auf Lernprozessen basiert“, sagt Macht.

Beruhigende Wirkung ist erlernt

Vielen Menschen ist bewusst, dass der Gang zum Kühlschrank oder der Griff in die Süßigkeitenschublade ungesund ist. Und doch tun sie es immer wieder. Kleinridders erklärt es so: „Wir wissen, dass unsere geistigen Fähigkeiten in Stresssituationen beeinträchtigt sind und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Die Impulsivität nimmt zu“, sagt der Professor für Molekulare und Experimentelle Ernährungsmedizin.

„Schmackhafte, energiereiche Lebensmittel haben an sich einen großen Anreiz und eine starke emotionale Wirkung. Zudem ist die Verfügbarkeit sehr hoch“, ergänzt Michael Macht. Für viele Menschen ist Essen daher eine besonders einfache Möglichkeit, mit Stress umzugehen.

Brokkoli bringt keine Glückshormone

Laut Kleinridders führen Zucker und andere kalorienreiche Lebensmittel dazu, dass das Glückshormon Dopamin auch dann ausgeschüttet wird, wenn man satt ist. „Mit Brokkoli geht das nicht.“ Die Glückshormone sorgten für eine kurzfristige Besserung. „Wenn man aber immer wieder negativen Stress hat und zu Süßigkeiten und fetthaltigen Lebensmitteln greift, gerät man in einen Teufelskreis, der zu Übergewicht und Insulinresistenz führt“, sagt Kleinridders.

Um kalorienreiche Fehltritte zu vermeiden, ist es sinnvoll, Stress langfristig zu reduzieren und abzubauen. Sport hilft dem einen, Meditation hilft dem anderen. „Es ist sehr individuell“, sagt Kleinridders. „Es gibt kein Wundermittel. Es ist wichtig, sorgfältig zu essen. In Stresssituationen gibt es vielleicht lieber Obst und Gemüse als Kekse und Schokolade oder das Leeren des Kühlschranks“, fügt Herzog hinzu.

Es muss konkrete Hilfe angeboten werden

Nach Kleinridders Erfahrung reicht theoretisches Wissen jedoch nicht aus. Menschen brauchen konkrete Hilfe. „Wir brauchen interdisziplinäre Forschung, auch mit Psychologen und Sozialforschern. Man muss den Menschen etwas geben, das ihnen hilft“, fordert er.

Ein solches Hilfsmittel – ein auf Achtsamkeit basierendes Trainingsprogramm – wurde an der Universität Würzburg entwickelt. Im Programm lernen die Teilnehmer, ihre Verhaltensmuster in Stresssituationen zu erkennen. Darüber hinaus werden individuelle Möglichkeiten entwickelt, negative Gefühle anders als beim Essen zu bewältigen. „Und es geht um Impulskontrolle, also darum, wie ich mit Heißhungerattacken umgehe“, erklärt Macht, der an der Entwicklung beteiligt war. Es geht auch darum zu lernen, mit negativen Gefühlen umzugehen.