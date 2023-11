Mit Steam können Sie diese peinlichen Spiele möglicherweise bald in Ihrem Profil verstecken – Ars Technica

Steam versucht seit langem, die richtige Balance zwischen Komfort, Gemeinschaft und privatem Rückzugsort zu finden. Bis vor kurzem war das Teilen Ihres Spielverlaufs entweder öffentlich, exklusiv für Ihre Freunde oder ganz deaktiviert. Ein Screenshot eines bekannten Steam-Beobachters deutet darauf hin, dass die Option „Als privat markieren“ für einzelne Spiele verfügbar sein könnte, an denen Sie niemanden, auch keine Freunde, interessiert, obwohl Sie wissen, dass Sie etwas Zeit investiert haben.

Pavel Djundik, Erfinder des Steam-Insight-Tools SteamDB, postet auf Ein Tooltip zu dieser Option lautet: „Markiere dieses Spiel als privat und verstecke es vor meinen Freunden.“ Djundiks Beispiel ist Counter-Strike 2was in manchen Kreisen vielleicht ein Spiel ist, das es wert ist, versteckt zu werden.

Einige Leute sind möglicherweise besorgt darüber, wie viele Stunden sie in bestimmte Spiele gesteckt haben. Andere sind möglicherweise besorgt über bestimmte obsessive oder unwürdige Erfolge in Spielen, die in ihrer Chronik hervorstechen. Wahrscheinlicher sind natürlich die Arten von Erwachsenen- und Fetischspielen, zu denen Steam eine höchst verwirrende Beziehung hat. Der antwortet auf Djundiks Tweet schlagen vor, dass die Leute sich das besorgen, haben aber auch einige Vorschläge zu anderen Verfeinerungen, wie etwa detailliertere Tools zur Freundesverwaltung.

Derzeit können Sie in den „Datenschutzeinstellungen“ für Steam-Profile zwischen drei Stufen wählen, die sich auf alle von Ihnen gespielten Spiele auswirken: Öffentlich, Nur für Freunde und Privat. Sie können für jede dieser Einstellungen Ihr Profil, Spieldetails, Freundesliste, „Inventar“ (diese seltsamen Spielkarten), Kommentare und Screenshots festlegen. Aber bald, so scheint es, können Sie den Großteil Ihres Gaming-Lebens mit Freunden oder dem gesamten Internet teilen, während bestimmte Spiele nur für Sie bestimmt sind. Es wäre von Vorteil, wenn Sie den Datenschutz direkt auf der Kaufseite festlegen könnten, da das Hinzufügen eines Spiels zu Ihrem Inventar eine weitere Sache ist, die Steam häufig sendet.

„Private“ Einstellungen auf Steam hatten zuvor einige Probleme, wie Ars 2013 berichtete. Im Laufe der Zeit wechselte Valve zu einer „privaten Standardeinstellung“ und eliminierte nebenbei Verkaufs- und Spielzeitdaten-Tools wie Steam Spy. Es ist unklar, ob eine private Einstellung für Spiele Auswirkungen auf Statistiktools wie SteamDB oder den Verkauf von Spielen für Erwachsene im Allgemeinen hat.