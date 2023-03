tz Welt

Van: Victoria Krumbeck

Die Klimagruppe „Letzte Generation“ zal één gemeinnützigen Verein gegründet haben zijn. Dadurch konnen sie Spenden steuerlich absetzen. De Staat würde damit die Klimagruppe mittelbar unterstützen.

München – Die Klimagruppe “Letzte Generation” zal auf den Klimaschutz aufmerksam machen en dafür sind ihnen einige Mittelrecht: Sie kleben sich auf Straßen, seilen sich von Brücken ab und gehen dafür sogar ins Gefängnis. Maar hoe vaak ze autofahrer, die Leidtragen der Klebe-Aktionen sind sterven. Ook die materiaalkosten zijn sind hoch. Zwischen 716 en 12.000 Euro kan Blockaden schon einmal kosten. Het uitgeven van dekken viel der kosten en het beddegoed, dat de staat die actie ondervond, ondermijnde.

“Letzte Generation” gründet gemeinnützigen Verein – Gruppe profitiert vom Staat

Wie is eigenaar van de financiering van de “Letzte Generation”? Eine Sprecherin der Klima-Gruppe erklärte Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dat sich die Gruppe vorrangig durch Spenden finanziere. In der Vergangenheit die over Crowdfunding-Kampagnes of direct over de Formulieruitgaven op de homepage van de actieve groep en de “Letzte Generation” worden besteed. Weitere Gelder sollen in Connectung mit onem gemeinnützigen Verein stehen. Das soll sich nun ändern. Um die Spenden kunnen verwalten om te kopen, wat de “Letzte Generation” een gemeinnützige GmbH heeft gemaakt. Die hoed welt.de aus einer internen Chatgruppe erfahren.

Activiteiten van “Letzten Generation” kleben auf der Fahrbahn der Jahnallee in Leipzig fest. © Hendrik Schmidt/dpa

„Klima- und Umweltaufklärung für den Erhalt der lebenssichernden Ökosysteme gemeinnützige GmbH“ lautet der Name der Gesellschaft, gevestigd in Hamburg. Laut Welt-Informatie over deze informatie in juli 2022 gründet. Damit könnten Spendenquittungen ausgestellt zijn. Gleichzeitig bietet der Verein der Klimagruppe die Möglichkeit, en besteedt auch steuerlich abzusetzen. Dadurch würde sich der State indirekt and the Aktionen der Klimagruppe beteiligen.

“Letzte Generation” zegt Einblick in Kostenaufstellung: “Mit Spenden beworfen”

Laut Transparenzbericht der “Letzte Generation” heeft de activatie in rekening gebracht in de vorm van 900.000 Euro en uitgaven. Die Ausgaben sollen hing op 535.519 Euro liggen. In een Onlinesitzung der Gruppe sollen laut Welt weitere informatie over de kosten kunnen niet worden. Dus kosten een Straßenblockade etwa 716 Euro – de Blockade des Berliner Rings 12.000 Euro. Er is geld voor materiaal, fahrtkosten en unterkünfte ausgeben. In november en december zal de Gruppe deutlich mehr Geld aankondigen, als ze konnte. Ze zijn “beworfen with spend”.

Laat de Gelderse Groep van de Actieven door de Verein “Elinor Treuhand” verwalteren als, de Groepskonten aan het werk zijn. Der Verein wurde für sein Projekt sogar vom Wirtschaftsministerium gefördert. Het is bekend dat de “Letzte Generation” en de meeste van hen Elinor aufgekündigt hebben, wie de “Letzte Generation” in een van de Schreiben erklärte. Zo groot als “Unternehmerische risico’s” voor Elinor. (vk)