Mit Schlagstock gegen G20-Demonstranten: Razzia gegen Polizisten

An diesem Trauma wird die Stadt Hamburg wohl noch lange arbeiten müssen: Als Folge der Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg 2017 gab es 345 angezeigte Straftaten, 228 Festnahmen und 51 Haftbefehle. Bisher gab es keinen einzigen Vorfall gegen die Polizisten – Videos zeigen deutlich, dass auch von den Einsatzkräften Gewalt ausging. Einem Bericht zufolge passiert nun in einem Fall etwas.

Im Fall geht es um die Tänzerin Lola D. Nach der Plünderung im Schanzenviertel wollte sie mit ihrer Gruppe für „Entspannung“ sorgen und auf dem Neuen Pferdemarkt auftreten, als drei Polizisten eines baden-württembergischen Einsatzkommandos auf die Tänzerinnen und Lina D. zugingen . mit einem Schlagstock sollen das Wadenbein gebrochen haben.

Schwierige Ermittlungen nach dem G20-Gipfel in Hamburg

Die Ermittlungen waren bereits eingestellt worden, doch Lola D. wehrte sich – mit Erfolg. Einem „Spiegel“-Bericht zufolge kam es im Februar zu einer Razzia bei den drei Polizisten. Das Problem: Ein Video der Tat zeigt die Polizisten nur von hinten, sodass der Täter nicht eindeutig identifiziert werden kann. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sei dies jedoch für eine Anklageerhebung notwendig, sagte der Anwalt des Opfers dem „Spiegel“. Mit Hilfe gesicherter Datenträger wird nun versucht, den Täter zu identifizieren. Der Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung im Amt.

Lola D. erlitt bei einem Polizeieinsatz einen Wadenbeinbruch. Privatgelände. Lola D. erlitt bei einem Polizeieinsatz einen Wadenbeinbruch.

Die Verfahren gegen Polizisten sind deshalb so schwierig, weil der Einsatz von Schlagstöcken gegen Demonstranten nicht unbedingt eine Straftat sein muss, sondern zunächst durch das staatliche Gewaltmonopol gerechtfertigt ist.

Von den ursprünglich 157 anhängigen Fällen blieb nur noch das Verfahren der Tänzerin übrig. Sie liegt seit August 2022 bei der Generalstaatsanwaltschaft. Die Zahl ergibt sich aus der Antwort des Hamburger Senats auf eine aktuelle große Anfrage der Linksfraktion. Ihr innenpolitischer Sprecher Deniz Celik sagte: „Die Botschaft ist fatal: Täter in Uniform können sich auf Straflosigkeit verlassen, während Opfer von Polizeigewalt von den Behörden in Ruhe gelassen werden.“ Nur der Beharrlichkeit von Lola D ist es zu verdanken, dass ihr Fall nicht eingestellt wurde. „Wenn Opfer von Polizeigewalt aktiv um Strafverfolgung kämpfen müssen, beweist das die Versäumnisse des Staates bei der Aufklärung von Polizeigewalt“, sagt Celik. (Preis)