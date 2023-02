„Mit militärischer Erfahrung“: Selenskyj besetzt wieder Einheiten an der Front

Die russische Armee versucht immer noch, die hart umkämpfte Stadt Bachmut einzukreisen. Die schweren Angriffe der Invasoren zwangen die Ukraine, Truppen in mehrere Frontregionen zu verlegen, die eigentlich für spätere Offensivaktionen vorgesehen waren.

Ukrainische Streitkräfte in der Stadt Bachmut im Osten des Landes widersetzen sich weiterhin den ständigen russischen Angriffen. „Wir stellen uns ihnen entgegen“, sagte Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Zuvor war bei einem Treffen der Stavka, des Oberkommandos der Ukraine, über die Versuche der Besatzer diskutiert worden, die Stadt zu umzingeln und die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. „Und ich bin jedem Soldaten dankbar, der seine Entschlossenheit einsetzt, um den Widerstand zu unterstützen.“

Selenskyj berichtete auch über neue Besetzungen an den Fronten in der Ukraine. „In einigen Regionen, insbesondere in den Grenz- und Frontgebieten, stellen wir Manager mit militärischer Erfahrung ein“, sagte Selenskyj. Und das seien Menschen, „die sich am effektivsten gegen die aktuellen Bedrohungen wehren können“. Generell sollten militärische Erfahrungen aus dem bisherigen Kriegsverlauf mit Führungsaufgaben in der lokalen und zentralen Verwaltung verbunden werden. Zudem schreitet die Bildung neuer Brigaden der Nationalgarde, der Polizei und des Grenzschutzes voran. „Der Anfang ist stark“, sagte Zelenskyj. „Und es wird weitergehen.“

Angesichts der verschärften russischen Angriffe ist die ukrainische Armee gezwungen, Truppen an die Front zu verlegen, die eigentlich für spätere Offensivaktionen vorgesehen waren. Das britische Verteidigungsministerium bestätigte kürzlich Schwierigkeiten für die ukrainische Armee in Bachmut. „Russland hat in der vergangenen Woche weitere kleine Fortschritte bei seinem Versuch gemacht, die Donbass-Stadt einzukreisen“, sagte das Ministerium. Die Stadt sei „zunehmend isoliert“.