Mit Max Eberl als Sportchef startet RB Leipzig einen neuen Angriff auf Rekordmeister FC Bayern.

Genug pausiert, die Lust auf Fußball ist wieder da. Top-Manager Max Eberl kehrt auf die große Bühne zurück und soll den Angriff auf Dauermeister FC Bayern München bei RB Leipzig entscheidend forcieren. Zehn Monate nach seinem tränenreichen Abschied von Borussia Mönchengladbach trat der damals erschöpfte und vom Profigeschäft gezeichnete Spezialist beim Pokalsieger an.

CEO Oliver Mintzlaff, der zur Red Bull GmbH wechselt, ist guter Dinge, dass der neue Sportdirektor den Leipziger Club weiter entwickeln wird. „Wir übergeben ihm einen Verein, der auf einem soliden Fundament steht und in allen Bereichen hervorragend aufgestellt ist. Jetzt ist es an Max, das nächste Stockwerk hochzuziehen“, sagte Mintzlaff der „Bild“ und befahl Eberl, zwei Wochen früher mit der Arbeit zu beginnen.

„An der Spitze der Bundesliga“ beitragen

Der 49-jährige Eberl hatte das Leipziger Konstrukt des Red-Bull-Konzerns während seiner Zeit in Gladbach stets kritisiert, seine Aussagen aber kürzlich in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ relativiert. Er habe „gerade Lust, für Leipzig zu arbeiten“. Er steht nach wie vor zu seinen Aussagen gegen Leipzig bezüglich der millionenschweren Red-Bull-Hilfe. „Und ja: Ich habe diese Zuschüsse kritisiert. Aber was sie in Leipzig daraus gemacht haben, ist herausragend.“ Der Wechsel zu RB sei „bewusst“ erfolgt, um „an der Spitze der Bundesliga zu arbeiten“.

Auf Eberl, der bereits eine Wohnung in Leipzig hat, warten enorm viele Aufgaben. Auch wenn es unter Trainer Marco Rose mit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage gut läuft, müssen die Personalien der Differenzspieler Christopher Nkunku und Konrad Laimer schnellstmöglich geklärt werden. Der Franzose, der im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2026 mit den Worten „Ich habe ihn nicht verlängert, um ihn nächstes Jahr zu verlassen“ unterschrieb, soll sich laut mehreren Medienberichten mit dem FC Chelsea einig sein. Der kaufmännische Leiter Florian Scholz hatte Anfang November eine Einigung dementiert.

Eberl muss sein Team verstärken

Die Zukunft von Nkunku sollte ganz oben auf Eberls Agenda stehen. Genauso wie der Verbleib von Laimer, der sich nach der Saisonvorbereitung mit dem FC Bayern geeinigt hatte, bevor RB sein Veto einlegte. Pikant: Entgegen den Vorgaben von Mintzlaff wäre der österreichische Nationalspieler, der am 20. Januar sein Pflichtspiel-Comeback gegen den FC Bayern feiern könnte, im kommenden Sommer ablösefrei.

„Nichts ist entschieden und nichts ausgeschlossen“, sagte Laimer im Gespräch mit „Kicker“. Diese Chance muss Eberl nutzen. Er sei „ein Kommunikator, der es schafft, die Leute hinter sich zu bringen“, wie Coach Rose im Gespräch mit dem Sender Sky erklärte.

Da der scheidende Mintzlaff betonte, es sei in Leipzig „keine One-Man-Show“ gewesen, müsse Eberl sein Team auch nach der Trennung von Kaderplaner Christopher Vivell verstärken. Im Fokus: Rouven Schröder. Denkbar wäre er für den Posten des Sportdirektors. Rose sah dahinter noch ein großes „Fragezeichen“, sprach aber respektvoll über den 47-jährigen Schröder: „Ein guter Kerl. Ein absoluter Profi, das kann ich bestätigen.“

Schröder hatte den FC Schalke 04 aus persönlichen Gründen gebeten, von seinem bis 2024 gültigen Vertrag zurückzutreten, der derzeit auf Eis liegt. Ähnlich wie beim Eberl-Muster wäre für einen Wechsel eine Ablösesumme nötig.

Wut der Gladbach-Fans

Ein Wiedersehen mit seiner alten Liebe Gladbach ist für den 11. März angesetzt – als Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel drei Tage später bei Manchester City. In Gladbach hatte Rose auch während der sportlichen Krise im März 2021 Eberls Rückendeckung. Weniger Verständnis gab es jedoch bei vielen Gladbach-Fans, die den Wechsel des Trainers zum BVB übel nahmen. Auch Eberl spürte später den Ärger der Fans.

Borussia-Sportdirektor Roland Virkus mied den Kontakt zu seinem Vorgänger Eberl wegen dessen Gemütsverfassung zunächst, sieht aber dennoch Diskussionsbedarf. «Natürlich möchte ich danach noch ein paar Themen mit Max besprechen. Das ist mir wichtig», sagte Virkus in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.