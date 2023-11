Mit Instagram können Sie endlich Lesebestätigungen in DMs deaktivieren

Bald haben Instagram-Nutzer die Möglichkeit, Lesebestätigungen in Direktnachrichten-Konversationen zu verwenden.

Mark Zuckerberg und Adam Mosseri gaben beide auf ihren Instagram-Broadcast-Kanälen bekannt, dass die Änderung derzeit getestet wird, und Mosseri hat dieses Bild beigefügt, das den Schalter zeigt und zeigt, wie er in Aktion aussieht.

Was sie nicht erwähnt haben, ist, ob diese Option auch im Messenger verfügbar sein wird, was Benutzer ebenfalls dazu zwingt, Lesebestätigungen zu verwenden, ohne sie ausschalten zu können. Wir haben auch keine Ahnung, wie bald dies in größerem Umfang eingeführt werden könnte, aber behalten Sie Ihre Gespräche im Auge, um zu sehen, ob diese Indikatoren plötzlich verschwinden oder ob jemand Ihre Einladungen zu sehr wichtigen Veranstaltungen ablehnt.