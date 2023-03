Het is een gevechtsvliegtuig dat Formel-1-Pilot Lance Stroll als eerste Rennen der Saison niet verstuurt. Der Kanadier bricht sich keine zwei Wochen vor dem Auftakt mehrere Knochen in beide Handgelenken. Auf Instagram teilt er seinen beschwerlichen Weg zurück ins Cockpit.

Selbst Formel-1-Altmeister Fernando Alonso krijgt ins Schwärmen. Der 41-jarig Spaans, der Saisonaufttakt in Bahrein overrompeld door de geschreven Platz is geweest, freute sich nach dem Rennen nicht nur über sein eigenes Ergebnis, sondern auch über den sechsten Platz seines Teamkollegen Lance Stroll. “Er is mein Held”, zegt er een Sonntag nach dem Rennen “Sky Sport”.

Denn was de Öffentlichkeit noch nicht wusste, Alonso vermutlich aber schon, sind die Details van de Leidse wegen, de wandeling in de fünfzehn Tagen bis zum Rennen scharnierhoed. Sein Teammachte aus dem Gesundheitszustand des Kanadiers ein kleines Geheimnis. Bekan niet oorlog nur, dat sich sich der 24-Jährige beiinem Fahrradunfall beide Handgelenke gebrochen haben soll. Voor de Testfahrten een Woche voor hun Rennen-oorlog Stroll deshalb ausgefallen, für ihn saß Ersatzfahrer Felipe Drugovich am Steuer.

Nun hat Stroll die Details zijn beschwerlichen Weges zurück ins F1-Cockpit auf Instagram nachgereicht. Zusätzlich zu einem longeren Text hat er auch Videos veröffentlicht, die ihn eerste mit dick eingegipsten Unterarmen zeigen en dann, wie er wenige Tage später wieder angefangen hat, mit Hanteln zu htieren. Als het om foto’s gaat, kan het zijn dat de schmerzhaft aussehen.

Genesung als “Vollzeitjob”

Vanaf de reis na: Wandeling door Angaben op 18 februari in de herfst van een trainingsreis in Spanje. “Mit dem Saisonbeginn direkt vor der Tür hätte der Zeitpunkt nicht schlechter sein können”, schreef daar. Zwischen dem Unfall und dem Start van de eerste Rennens in Bahrein lagen een paar keer in de lucht. In seinem Posting nannte er auch erstmals Details seiner Verletzung: Demnach zeegten die Untersuchungen Brüche in both Handgelenken, der linken Hand sowie dem großen Zeh amrechten Fuß.

Die tijd, voor de meeste Einsatz der Kanadier sich ausdrücklich bedankt, als je het weet, dat “realistisch berachtet die eerste paar Rennen” verpas würde. 48 Stunden nach dem Unfall sei er der Rechts Hand bedienbaar. Het kan zijn dat u in een keer gesagt bent, dat er met hart en ziel kan worden gezegd dat u uw kind kunt würde – mit etwas Glückvielleicht sogar schon beim ersten.

Jedoch ließen sich offenbar nicht all Brüche operaren. Strolls Arzt habe ihm gesagt, dass die Frakturen in der linken Hand und dem zugehörigen Gelenk konservativ treats were müssten. Es sei danach Strolls is “Vollzeitjob” geworden, sich um die Genesung seiner Handgelenke zu kümmern. “Een oorlog van de forten langsam. Ich brauchte selbst bei alltäglichen Dingen zu Hauseviel Hilfe”, erklärte er.

Eerst vier dagen na de Unfall, als ihm die Schiene abgenommen, gab es eerste Hoffnung: “Es entwickelte sich eine Chance, dass wir in Bahrain schon an den Start gehen könnten”, schreef Stroll. Als u een team van een programma hebt ingeschakeld, kunt u het beste met de hand omgaan met de machine en de techniek. “Die Reha van harte gewenst Arbeit undviel Ausdauer, aber Dank der Hilfe meiner Ärzte, meiner Freunde und meiner Familie, konnte ich mich durch den Schmerz durchkämpfen.”

Alonso wit, was signaal Teamkollege durchgemacht hoed

Dat is zeer eenvoudig: Dreizehn Tage, nachdem er sich in beide Handgelenken zogezogen hatte, saß Stroll tatsächlich beim ersten Freien Training in Bahrein tatsächlich wieder im Cockpit. Dennoch konnte er seine Verletzungen nicht verbergen: Er sah während des gesamten Rennwochenendes angeschlagen aus und humpelte in Badeschmatten durch das Fahrerlager. Zudem bereitete ihm anfangs das Operate des Lenkrads zichtbare problemen.

Das weckte Zweifel and Strolls Fahrtauglichkeit: In de eerste runden nach seiner Rückkehr moet er seine Fahrlinie zijn en nach training van Mechanikern aus dem Auto gehievt zijn – eine Vorsichtsmassnahme, wie das Team später miteilte. Er is video-aufnahmenwie er Lenken im Training umgriff, um die Hände zu enlasten.

Auch im Rennen hatte Wandelen noch problemen. Dus in de eerste ronde van Auto Seines Teamcollegen Alonso, weil er sich auf dem Weg in die eerste Kurve verschätzte. Und die Belastung wurde mit fortschreitender Zeit immer größer. “In de laatste 20 Runden waren er mijn Schmerzen, die mij meisten einschränkten”, erklärte er danach. Als je er lang mee bezig bent om te kammen, vielen Lenkradeinsatz brauchen. Trotz allem schafte is auf den sechsten Platz.

Warum Alonso später een van de “Helden” nannte, de laatste keer dat hij zich bewust was van zijn erklären, dass der in der vergangen Saison in een algemene situatieoorlog. “Was mich angeht, so cann ich mich gut in ihneinfühlen. Ich bin nach meinem Unfall in Melbourne 2022 mit gebrochenen Knochen in both Hands gefahren, und first im August hatte ich mich komplett davon erholt und konnte schmerzfrei antreten”, sagte der Spanier. Diese Widerstandsfähigkeit liege laut Alonso in der Nature der Formel-1-Fahrer. “Aber so sind wir nun mal: Wir lieben diesen Sport, also beißen wir auf die Zähne.” Als u wandelt, kunt u zich niet voorstellen dat de kwalificatie niet bestaat: Inanderthalb Wochen steht das nächste Rennen im Saudi-Arabische Dschidda an. Ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 27 Kurven en Mauern am Streckenrand, die kaum Fehler erlauben.