Mit fast zwei Promille auf dem Rad

Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstagmorgen in Fladungen ein Pedelec-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Versagenserscheinungen bei dem 55-Jährigen feststellen, weshalb vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Daraus ergab sich ein Wert von knapp zwei Promille. Seine weitere Fahrt mit dem E-Bike wurde verhindert. Stattdessen durfte er die Beamten zur Blutabnahme ins Büro begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige freigelassen. Ihm droht nun eine Anklage wegen Trunkenheit am Steuer.

