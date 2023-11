Mit einer Waffe drohen? Polizei räumt Schule in Blankenese | NDR.de – Nachrichten

Stand: 8. November 2023 14:59 Uhr Seit dem Morgen läuft in Hamburg-Blankenese ein Großeinsatz: Die Polizei sprach von einer „Bedrohungslage“ an der Stadtteilschule in der Frahmstraße, nachdem ein Lehrer bedroht worden war.

Der Lehrer sei im Klassenzimmer vor den Augen der Schüler von zwei Jugendlichen bzw. Kindern bedroht worden – mit einer Waffe, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden 12- bis 15-Jährigen sollen auf den Lehrer gezielt, aber nicht geschossen haben. Nach Angaben der Polizei verließen sie anschließend das Klassenzimmer und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob es sich dabei um Schüler der Bezirksschule Blankenese handelt, ist noch unklar. Hinweise auf Verletzungen liegen nicht vor. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, nicht von einer Gewalttat.

Die Studierenden sollten sich selbst einbeziehen

Einer Schulmitteilung des Direktors zufolge wurden die Schüler und Lehrer aufgefordert, sich kurz vor der vierten Unterrichtsstunde in den Klassenräumen einzuschließen. Bewaffnete Kräfte durchsuchten das Schulzimmer nach dem anderen und eskortierten die Schüler aus der Schule. Sie wurden in die Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße 365 gebracht.

„Einige haben angefangen zu weinen“

Dort warteten bereits viele besorgte Eltern. „Ich war in einer Besprechung und bekam den Anruf von meiner weinenden Tochter“, sagte ein Vater. Der Lehrer spielte mit den Kindern Karaoke, um sie abzulenken. Eine Studentin beschrieb, wie sie im Musikzimmer war, als die Ankündigung kam, sich einzuschließen und ruhig zu bleiben. „Einige haben einfach angefangen zu weinen“, sagte sie, nachdem ihr Vater sie von der Polizei übernommen hatte.

Für Eltern und Angehörige wurde ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 040 4286 24390 eingerichtet. Auch Schulpsychologen sollen erreichbar sein.

Schulbehörden: Lage „ruhig“

Hubschrauber kreisten über der Schule und ein Räumungsfahrzeug der Polizei stand bereit. Nach Angaben der zuständigen Schulbehörde ist die Lage an der Bezirksschule ruhig.

Straßen gesperrt

Die Polizei forderte X (ehemals Twitter) auf, den Bereich um die Frahmstraße in Blankenese zu meiden. Auch im Bereich der Schenefelder Landstraße und der Simrockstraße kommt es zu Straßensperrungen. Außerdem wurde der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Sülldorf und Klein Flottbek eingestellt. Es wird ein Ersatzdienst eingerichtet.

VIDEO: Was wir bisher über den Einsatz in der Schule wissen (6 Min.)