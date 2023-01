Mit einem Finken und einem Fisch hat dieser Wissenschaftler unser Verständnis vom Baum des Lebens verändert

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





CNN

—



Auf den Galapagos-Inseln war ein Grundfink, der normalerweise kleine, weiche Samen kaute, während einer Dürre gezwungen, härtere, größere zu fressen.

Innerhalb weniger Generationen entwickelte der Vogel einen größeren, aber kürzeren Schnabel, der besser zum Aufbrechen großer Samen geeignet ist.

Der Grundfink ist eine von mindestens 15 Arten von Galapagosfinken, die von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, der an einem schicksalhaften Tag vor etwa 2 Millionen Jahren einflog, vielleicht aus Süd- oder Mittelamerika vom Kurs abgekommen.

Ein anderer Fink verwendet Zweige oder Kaktusstacheln, um Insekten zu entfernen und zu naschen, während ein anderer, Spitzname Vampirfink, einen besonders scharfen Schnabel entwickelt hat, der es ihm ermöglicht, Seevögel zu picken und sich von ihrem Blut zu ernähren.

„Eine Reihe von Arten, die alle von einem einzigen Vorfahren abstammen, haben sich stark vermehrt, sodass es jetzt viele Arten gibt. Und sie machen alle unterschiedliche Dinge“, sagte Dolph Schluter, Professor für Zoologie an der University of British Columbia in Kanada, der Ende der 1970er Jahre mit der Erforschung der Finken begann.

„Meistens nutzen sie die Umwelt auf unterschiedliche Weise aus. Es gibt große Schnäbel und kleine Schnäbel. Es gibt scharfe Schnäbel und stumpfe.“

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat Schluter den renommierten Crafoord-Preis für seine Arbeit über die Mechanik der Evolution verliehen, die unser Verständnis davon, wie sich der Baum des Lebens verzweigt, grundlegend verändert hat. Die Auszeichnung gilt als Ergänzung – und für einige Gewinner als Vorläufer eines Nobelpreises.

Mit ihrer Abgeschiedenheit und ihrer reichen Biodiversität dienen die Galapagosinseln seit langem als lebendiges Labor zum Verständnis der Evolution – und die Finken haben eine aufschlussreiche Rolle in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten gespielt.

Diese Vogelarten inspirierten zusammen mit anderen Tieren auf den Inseln Charles Darwins Evolutionstheorie und ermöglichten Schlüter 150 Jahre später zu zeigen, dass Darwins Theorien über die natürliche Selektion in der Praxis wahr sind.

Für Darwin war die Evolution größtenteils ein Gedankenexperiment, das von dem inspiriert war, was er in der Natur sah, aber Schluters Arbeit im Feld und im Labor hat die ökologischen Mechanismen enthüllt und konkretisiert, die die Entstehung neuer Arten vorantreiben.

Auf den Galapagosinseln fand Schluter heraus, dass die Unterschiede in Schnabelgröße und -form dramatischer sind, wenn zwei Finkenarten auf derselben Insel existieren, als wenn dieselben zwei Arten getrennt auf verschiedenen Inseln gefunden würden.

Für Schluter signalisierte dieses Phänomen, dass die konkurrierende Interaktion zwischen den Vögeln ein Mechanismus war, der zur Bildung neuer Arten führte.

„Mich interessierte besonders, wie konkurrierende Interaktionen – Konkurrenz um Nahrung – dazu führten, dass sie viel unterschiedlicher wurden, als sie es sonst gewesen wären“, sagte Schluter. „Und das scheint eine gemeinsame Erklärung für die Formenvielfalt zu sein.“

Dieser Befund widersprach der damaligen Meinung, dass keine neue Art entstehen würde, wenn die bestehende Population noch in Kontakt wäre und Gene austauscht.

Vor Schluters Beobachtungen der Galapagos-Finken dachten Evolutionsbiologen, dass neue Arten hauptsächlich durch Isolation entstanden sind – wenn eine Population geografisch von einer anderen getrennt wurde und aufgrund dieser Isolation genetische Veränderungen durch zufällige Mutationen akkumuliert wurden.

„Evolutionsbiologen waren viel stärker auf den genetischen Mechanismus fokussiert und interessiert. Sie haben verpasst, was in der Natur vor sich geht“, sagte Kerstin Johannesson, Professorin für Meeresökologie an der Universität Göteborg in Schweden und Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.

„Mit wirklich eleganten Experimenten und sehr cleveren Analysewerkzeugen hat Dolph uns alle mehr oder weniger davon überzeugt, dass dies (die Ökologie) wirklich das Zentrum dieses Prozesses war.“

Die explosionsartige Entwicklung einer Population zu einer Vielzahl neuer Arten ist als adaptive Radiation bekannt, und einige betrachten Schluters Buch „The Ecology of Adaptive Radiation“ aus dem Jahr 2000 als eines der wichtigsten über die Evolution seit Darwins „Origin of the Species“.

Während Schluter seine wissenschaftliche Karriere mit den berühmten Galapagos-Finken begann, wandte er sich dem bescheidenen Stichling zu, um seine Ideen weiter zu testen.

Dieser Fisch ist eine relativ junge Art, die hauptsächlich im Ozean lebt, aber zur Fortpflanzung in Süßwasserseen wandert. Manchmal kann es in Seen stranden und sich zu einem dauerhaften Bewohner von Süßwasser entwickeln.

Schluter nutzte diese Eigenschaft zu seinem Vorteil und grub 13 Teiche (jetzt 20), jeder etwas größer als ein Basketballfeld, auf dem Südcampus der University of British Columbia. Er und sein Team nutzten die Teiche, die als Inselanaloga dienten, um zu untersuchen, wie sich Stichlinge an eine Süßwasserumgebung anpassen und verschiedene Eigenschaften erwerben.

Allmählich zeigten sich Unterschiede zwischen den Fischen im selben See – einige lebten am Grund, während andere das offene, freie Wasser bevorzugten. Nach Generationen der Anpassung an die verschiedenen Lebensräume über Jahre hinweg waren die Unterschiede so groß, dass sich die beiden Arten nicht mehr paarten.

Mit Kollegen hat er auch die genetischen Grundlagen dieser Veränderungen beim Stichling aufgedeckt.

Johannesson sagte, dass Schluters Arbeit Wissenschaftlern helfen könnte zu verstehen, wie sich die natürliche Welt als Reaktion auf die Klimakrise verändern könnte.

„In den Teichen konnte er sehen, dass die Evolution wirklich schnell war. Natürlich wartet diese Art der Evolution nicht auf neue Mutationen, sondern arbeitet an der Variation, die bereits in der Population vorhanden ist“, sagte sie in einem von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften produzierten Video.

„Das hat gerade jetzt, wo sich das Klima ändert, Relevanz. Weil wir wissen müssen, wie sich Arten an ein sich änderndes Klima anpassen können.“