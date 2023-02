Mit eigener Praxis gegen medizinische Unterversorgung (nd-aktuell.de)

Volle Wartezimmer sind bei Arztterminen an der Tagesordnung, besonders hoch ist der Praxismangel in Lichtenberg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Der Bedarf an Ärzten im Lichtenberger Süden ist groß, und so ist die Sprechstunde der neuen Praxis bei Eröffnung an diesem Mittwoch bereits ausgebucht. »Es gab bereits eine große Nachfrage nach Online-Terminvereinbarungen. Und es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Terminen sehr hoch bleiben wird“, sagt Laura Vele von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin zu „nd“. Die Praxis im Bezirk Karlshorst ist die zweite ihrer Art in Berlin; sie ist es betrieben von dem jungen Unternehmen KV Praxis und ist damit eine Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), um der medizinischen Unterversorgung im Landkreis entgegenzuwirken.

„Jahrelang hatten KV, Krankenkassen und der Staat versucht, Ärzte in die weniger gut versorgten Stadtteile zu bringen“, sagt Vele. Lichtenberg gehört neben Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf zu den am schlechtesten versorgten Bezirken Berlins. Die erste KV-Praxis wurde im vergangenen Jahr in Lichtenberg im Landkreis Hohenschönhausen eröffnet, die zweite soll nun in Karlshorst folgen. Eine dritte Praxis soll noch in diesem Jahr in Marzahn-Hellersdorf eröffnet werden, so Vele. Die hausinternen Einrichtungen seien Teil eines 2021 gestarteten Förderprogramms zur Ergänzung der allgemeinmedizinischen Versorgung, „wo offensichtlich keine niederlassungswilligen Hausärzte vorhanden sind“, sagt sie.

Die Gründe für diese Zurückhaltung sind vielfältig. Das Interesse an einer Niederlassung nehme berlinweit ab, weil Ärzte sich eher für eine Anstellung entscheiden würden, sagt Vele. Bei der Gründung der KV-eigenen Praxen habe sich zudem gezeigt, dass es besondere Schwierigkeiten gebe, geeignete Räumlichkeiten und Fachärzte zu finden, so Vele. Auch das Bezirksamt Lichtenberg nennt ähnliche Gründe für die Unterversorgung. Unter anderem würden Arztpraxen bei Neubauprojekten im Landkreis erst seit einem Jahr angemessen berücksichtigt, sagt Pressesprecherin Antje Kind auf nd-Anfrage.

Auch Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) weist darauf hin, dass gestiegene Nebenkosten und Fachkräftemangel die Situation verschärfen. „Mir geht es um die medizinische Grundversorgung“, sagt Grunst zu „nd“. Der Landkreis unternehme viel, um Ärzten die Ansiedlung in Lichtenberg zu erleichtern, aber „gegen den Ärztemangel in unterversorgten Regionen bedarf es einer stärkeren gesetzlichen Kontrolle“, sagt Grunst.

»Ich freue mich, dass wir mit der Eröffnung der zweiten KV-Praxis in Lichtenberg einen weiteren Schritt in Richtung einer bedarfsgerechten Versorgung gehen konnten. Trotzdem ist es erst ein Anfang“, sagt Gesundheitsstadträtin Camilla Schuler (links) zu „nd“. Die neue Praxis befindet sich in der Rheinpfalzallee 66 und ist laut KV Berlin unter 030/22 002 125 zu erreichen.