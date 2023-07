Hannover. Viele Familien fahren mit dem Auto oder der Bahn in den Urlaub. Insbesondere wenn das Ziel im Ausland liegt, kann die Fahrt mehrere Stunden dauern. Doch wie unterhält man sich und die Kinder am besten?

Fahrgemeinschafts-Karaoke

Sie können Musik nicht nur hören, Sie können sie auch selbst machen. Beispielsweise können Sie als Familie alle Ihre Lieblingslieder gemeinsam singen. Auch ein Musikquiz macht viel Spaß: Einer summt die Melodie eines Kinderliedes und die anderen müssen raten.

Nummernschild Tier ABC

Reisen ist eine großartige Möglichkeit, Ihr ABC zu üben. Ein Spieler wählt einen Buchstaben von einem Nummernschild und die anderen müssen jeweils ein passendes Tier benennen. Das Spiel geht so lange weiter, bis der Familie die Tiere ausgehen.

Autofarben suchen

Zu Beginn wählen Sie eine Autofarbe oder einen Fahrzeugtyp. Immer wenn das betreffende Auto vorbeifährt, muss man „blau“ oder „Wohnwagen“ rufen. Wer am schnellsten ist, bekommt einen Punkt. Für Zugfahrten könnte man Tiere oder Brücken mitnehmen.

Nicht ja, nicht nein

Die Spieler stellen sich abwechselnd einfache Fragen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Zum Beispiel: Freust du dich auf den Strand? Oder: Wollen wir Pommes essen? Wer zuerst einen Fehler macht und ja oder nein sagt, hat verloren.

Reim bis zum Ende

Ein weiteres Wortspiel ist die Suche nach möglichst vielen Reimen. Man muss wiederum einen Reim finden. Du verlierst, wenn dir nichts einfällt – Maus, Haus, Laus, kulinarische Genüsse, Onkel Klaus…

Wortketten bilden

Ziel dieses Spiels ist es, möglichst lange Wortreihen zu bilden. Die einzige Regel ist, dass jedes neue Wort in der Warteschlange mit dem letzten Buchstaben des vorherigen beginnen muss. Zum Beispiel Nase, Elefant, Tiger, Reise…

Bingo für unterwegs

Jeder Spieler erhält einen Gegenstand, auf den er achten muss – zum Beispiel eine Automarke, Tiere oder Windkraftanlagen. Die Sichtungen werden für die nächsten fünf Minuten gezählt. Wer die höchste Punktzahl hat, gewinnt.

Ich kann sehen, was du nicht sehen kannst

Es ist das ultimative Reisespiel. Und gerade in der Bahn oder im Auto lässt sich „Ich sehe etwas, das du nicht siehst“ richtig gut spielen. Wichtige Regel: Es dürfen nur Dinge mitgenommen werden, die für jeden sichtbar sind.

Geschichten erfinden

Gemeinsam erfindet man eine Geschichte. Die Herausforderung dabei: Jeder kann jeweils nur einen Satz hinzufügen, dann ist der nächste an der Reihe. So entsteht eine spannende Geschichte mit überraschenden Wendungen.

Der Kartenspiel-Klassiker eignet sich auch für den Urlaub: Uno. © Quelle: Pixabay

Kartenspiele auf dem Rücksitz

Kartenspiele wie Uno, Mau-Mau oder ein Dino-Quartett eignen sich sehr gut für Flüge, Autofahrten oder Zugreisen. Die besten Spiele sind solche, bei denen nur eine kleine Anzahl Karten auf den Tisch gelegt werden muss.

Magnetische Bausteine

Normale Bausteine ​​sind nicht gerade reisetauglich – zumindest nicht für das Auto oder die Bahn. Anders ist es bei größeren Magnetbausteinen. Sie können nicht einfach auseinanderfallen und sich im ganzen Auto verteilen.

magische Maltafeln

Magische Maltafeln sind eine tolle Beschäftigung für kleinere Kinder. Sie zeichnen mit einem Stift ohne Tinte darauf und können das Gezeichnete mit einem Schieberegler löschen. Es besteht keine Gefahr, schmutzig zu werden.

Suchen Sie nach Farben

Halten Sie die Augen offen: Jeder Spieler benennt zu Beginn des Spiels eine Farbe und muss dann zehn Dinge in dieser Farbe finden. Wer am schnellsten zehn Dinge zusammenbekommt, gewinnt.

Ich packe meinen Koffer …

Dieses Memory-Spiel ist perfekt für unterwegs. Bei „Ich packe meinen Koffer und nehme ihn mit…“ müssen die Spieler wiederholen, was bereits in den Koffer gepackt wurde, und in jeder Runde selbst etwas hinzufügen.