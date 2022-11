Mit diesem T-Shirt im Wert von 5,99 $ erhalten Sie ein Jahr lang kostenlos Denny’s Frühstück

CNN

Dies könnte der beste Black Friday Deal sein, den wir bisher gehört haben.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung verkauft Denny’s ein T-Shirt im Wert von 5,99 US-Dollar, das den Trägern ein Jahr lang Zugang zu einem kostenlosen Frühstück gewährt.

Jedes T-Shirt hat einen einzigartigen QR-Code, der direkt auf den Ärmel genäht ist, was es den Kunden leicht macht, ihr kostenloses Frühstück einzulösen, sagt die Diner-Kette. Das T-Shirt kann jeden Tag gegen einen kostenlosen „Everyday Value Slam“ eingelöst werden, der zwei Eier, zwei Speckstreifen oder Würstchenstreifen und wahlweise zwei Buttermilchpfannkuchen, eine Scheibe French Toast oder einen Keks enthält Bratensoße.

Der „Everyday Value Slam“ kostet laut Denny’s-Website normalerweise etwa 5,99 US-Dollar. Der Gesamtwert des T-Shirts beläuft sich also auf 2.186 US-Dollar, heißt es in der Veröffentlichung.

Der einzige Haken? Denny’s verkauft nur 150 T-Shirts. Die Shirts werden laut Pressemitteilung am 24. November um Mitternacht ET in Denny’s Online-Shop veröffentlicht.

Jedes Shirt ist schwarz und mit gelbem Text. Die Rückseite hat Abbildungen von Eiern, Speck und Pfannkuchen, laut Bildern in Denny’s Online-Shop. Der Text lautet: „Jeder Tag ist eine neue Chance, dem nachzugehen, wonach Sie sich sehnen, Ihren Appetit zu stillen und gleichzeitig hungrig nach mehr zu bleiben. Jeden Tag kannst du frei leben und köstlich essen.“

Der tragbare Coupon ist laut John Dillon, Präsident von Denny’s, eine Reaktion auf die anhaltende Inflationskrise.

„Dieses Jahr war für die Brieftaschen der Amerikaner besonders hart“, sagte Dillon in der Pressemitteilung. „Wir bei Denny’s suchen immer nach neuen Möglichkeiten, unseren Gästen einen Mehrwert zu bieten und sie gleichzeitig mit köstlichen Speisen zu begeistern. Daher war es für uns eine natürliche Entscheidung, ein innovatives, einzigartiges tragbares Angebot zu entwickeln, das am Black Friday vorgestellt wird .“

„Das Wearable ist ein frischer Ausdruck unseres anhaltenden Engagements für Werte, und wir freuen uns darauf, zu hören, was unsere Fans denken, und die Shirts in unseren Restaurants zu sehen.“