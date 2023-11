Mit diesem leckeren Hack beuge ich Panikattacken vor – „Krisenbonbons“ sind ein echtes Angstmittel

Auf der Suche nach etwas süßer Erleichterung? Nun, scheiß drauf.

Der Blitzeinschlag einer Panikattacke kann erschreckend überwältigend sein.

Kurzatmigkeit, Herzrasen, Schwindel und Körperzittern, die durch eine plötzliche Welle intensiver Angst, Furcht und Sorge verursacht werden, können bis zu einer Stunde anhalten und die Opfer praktisch hilflos machen.

Der köstlich scharfe Hack einer leidenden Süße hat ihr jedoch dabei geholfen, die stressigen, sauren Episoden abzuwehren.

„Mein Therapeut sagte mir, ich solle jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, eine Panikattacke zu bekommen, eine Tablette essen“, verriet @Taylor.Talking, Ersteller von Inhalten zur psychischen Gesundheit, in einem viralen TikTok-Testimonial.

„Wenn ich sage, dass mich noch nie etwas schneller aus den Würfen einer verdammten Panikattacke gerissen hat“, fuhr die Blondine in dem Clip mit über 1,4 Millionen Aufrufen fort, „dann meine ich es ernst.“

Das Online-Publikum war sich einig, dass die freche Süßigkeit – mit einem Säuregehalt, der einst einem vierjährigen australischen Mädchen ein Loch in die Zunge brannte – ihnen ein gutes und gutes Gefühl gab, bevor ein Angriff drohte.

„ES IST DIE KRAFT VON SOUR!!!!!!!!“, schrie ein unterstützender Trottel.

„Die Krisenbonbons!“, neckte ein anderer Kommentator das kathartische Konfekt.

„Jede saure Süßigkeit wird wahrscheinlich reichen, aber ein Sprengkopf wird es auf jeden Fall schaffen“, fügte ein anderer hinzu.

„Dadurch konzentriert sich Ihr Gehirn stattdessen auf das intensive Saure“, meinte ein Fan. „Einfach, aber genial.“

„Dann ist es danach süß – es ist also wie eine kleine Belohnung für sich selbst für seinen Mut“, meinte ein anderer.

Und die Befürworter des köstlichen Tricks stoßen sich nicht nur den Mund auf.

Tatsächlich wurde in einem Bericht des Pathlight Mood & Anxiety Center vom April 2023 auf die stimmungsaufhellenden Vorteile des Genusses eines sauren Snacks während eines Nervenzusammenbruchs hingewiesen.

„Panik entsteht, wenn unsere Amygdala die Flucht- oder Kampfreaktion auslöst“, sagte Toya Roberson-Moore, medizinische Direktorin und Psychiaterin von Pathlight, gegenüber Health.com. „Eine Möglichkeit, die Reaktion unserer Amygdala zu dämpfen und Panik zu mildern, besteht darin, unsere Aufmerksamkeit über unsere Sinne auf den gegenwärtigen Moment zu richten: Schmecken, Riechen, Tasten, Sehen und Hören.“

„Saure Süßigkeiten lenken unsere Aufmerksamkeit schnell und intensiv auf den Geschmackssinn, was wiederum unsere Amygdala (den fühlenden Teil des Gehirns) dämpft“, fügte sie hinzu, „und uns einen besseren Zugang zu unserer frontalen Großhirnrinde (dem denkenden Teil) verschafft Unser Gehirn).“

Ungeachtet der Vorteile, die es mit sich bringt, einen bombastisch bitteren Bissen zu knallen, sollten diejenigen, die nach innerem Frieden suchen, gewarnt werden, dass nicht alle sauren Süßigkeiten gleich sind.

Eine in Großbritannien ansässige Geschmacksmacherin hatte das Gefühl, als hätte sie einen „Metallstab“ im Hals, nachdem sie Black Death Mega Sours gegessen hatte – Köstlichkeiten, die als die sauersten Süßigkeiten der Welt angepriesen werden.

„Es ist so sauer, dass mein Gehirn eine Weile brauchte, um zu verarbeiten, was ich fühlte und schmeckte“, sagte sie zu The Post, nachdem sie bei einem Geschmackstest über 47 Millionen TikTok-Aufrufe erzielt hatte. „Es ist so sauer, dass Ihr Körper jede Säure spürt, die durch Ihren Blutkreislauf fließt! Es ist wie ein saures, exzentrisches Gefühl.“

Doch bevor Menschen, die zu Panikattacken neigen, sich mit dem geschmacksintensiven Leckerbissen eindecken, warnt der Hersteller: „Übermäßiger Verzehr innerhalb kurzer Zeit kann zu vorübergehenden Mund- und/oder Magenreizungen führen.“ nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.“